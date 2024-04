荻野目洋子 スーパーGT第2戦富士で『国歌独唱』決定！「『ダンシング・ヒーロー』も歌わせていただきます」

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。春ゲスト祭り第2弾となる4月21日(日)放送ゲストは、歌手の荻野目洋子さん。主人公・安部礼司が勤める会社の“生産管理部長役”を演じました。ここでは、5月4日(土・祝)におこなわれる「2024 AUTOBACS SUPER GT Round2 FUJI GT 3 Hours RACE ゴールデンウィークスペシャル(SGTrd.2)」でのスペシャルライブショーについて語ったパートを紹介します。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。「大日本ジェネラル」生産管理部に在籍する、極めて地味目な出で立ちの課長・荻野目衣子(おぎの・めいこ)。その雰囲気とは裏腹に、通称“鬼の荻野目”と呼ばれるほど彼女のチェックの目は厳しく、安部礼司は毎回、伝票の不備を指摘されています。そんなある夜、新人の大野マジカ・アメージングは、六本木のディスコで“バブリーダンス”を踊る荻野課長の姿を目撃してしまい……。番組のエンディングでは、荻野目さんが出演するスペシャルライブショーについて語る場面もありました。静岡県にあるサーキット「富士スピードウェイ」で5月3日(金・祝)、4日(土・祝)におこなわれる「2024 AUTOBACS SUPER GT Round2 FUJI GT 3 Hours RACE ゴールデンウィークスペシャル(SGTrd.2)」。開催期間中、SUPER GT30周年を記念し、4日(土・祝)のスーパーGT決勝当日に、荻野目さんやDJ KOOさんによるスペシャルライブショーも決定。決勝レース前、ポディウム(表彰台)の特設ステージから、スタートを待つ大観衆を盛り上げていきます。荻野目さんは「国家独唱を務めさせていただきます。そして、『ダンシング・ヒーロー』も歌わせていただきます!」と明かすと、安部礼司役の小林タカ鹿は「盛り上がりそうですね! スペシャルライブショーも楽しみです。行ける方は、ぜひ行ってみてください」とリスナーに呼びかけました。詳細は「2024 AUTOBACS SUPER GT Round2 FUJI GT 3 Hours RACE ゴールデンウィークスペシャル(SGTrd.2)」公式サイトまで。番組では他にも、大の虫好きでもある荻野目さんが“特に好きな虫”について語ったり、木梨憲武さんプロデュース&所ジョージさん書下ろしによるデビュー40周年記念新曲などについて語る場面もありました。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55