乃木坂46井上和「実はそんなに上手ではなくて…」『格付けチェック』で「やっていました！」と言ってしまった習いごと

乃木坂46の井上和がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 井上和の乃木坂LOCKS!」。3月5日(火)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに"実はそんなにできない"ものを明かしました。和先生こんばんは! 自分の話になってしまうのですが、先日音楽の授業でバンドを組んで演奏をしようということになりました。僕は1年くらいしかピアノを習ってなかったのですが、良いところを見せたい! という気持ちから、「僕がピアノをするよ」と立候補してしまいました。家に帰ってから、見切り発車だったことに気づき絶望しています。5期生の写真集をモチベに、練習頑張ります。(17歳)井上:なるほど……! でも、1年ピアノを習っていたならいけるんじゃない? とか私は思っちゃうんだけど……。いやでも無理か、私ももう弾けないな……。実は私も、似たようなことって言ったらいいのかわからないけど、ありまして。年始に放送された『芸能人格付けチェック』(ABCテレビ・テレビ朝日系)に出させていただいたときに、「バレエやっていました!」「ピアノやっていました!」って言わせていただいたんです。でも、ピアノは『エリーゼのために』ぐらいしか弾けなくて。というか、弾けるようにならなくて……結構、長い間習っていたんだけど。バレエも10年ぐらい習ってはいたんだけど、そんなに上手ではなくて……って自分で言うのも悲しいけど(笑)。でも、あの場では「自信満々に答えたほうがいいのかな」と思って「やっていました!」、「いけます!」って言ったんだけど(笑)。「そんなにできないんだけどな……」と思いながら、家に帰って放送を観返して「おぉ~、言っちゃったな自分……」って思いました。ちょっと訂正をしておきます。実は、どちらもあまりできません……ごめんなさい!(このリスナーには)「頑張ってください!」って言うのはあれですけど、本当に大変だと思います。5期生の写真集(2月20日に発売「あの頃、乃木坂にいた」)がモチベって言ってくださっているので……楽譜と写真集を並べて、5期生を見て「かわいい!」って癒されて、(楽譜を見て)「よし頑張るぞ!」って繰り返して頑張っていただけたらなって思います。大変だと思うけど、頑張ってください!