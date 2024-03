7人組ボーカルパフォーマンスグループ・PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBEが、TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」のMonthly Artist第24弾に決定した。

「Buzz Tracker」のMonthly Artist第24弾に決定したPSYCHIC FEVER

“Buzz(バズ・流行り)”+“Track(楽曲・追跡する)”を掛け合わせた「Buzz Tracker」は、TikTok JapanとSpotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組のMonthly Artistを共同で応援するプログラム。TikTokでは、ショートムービーや楽曲ページを通じてアーティストの魅力を多角的に掘り下げ、Spotifyでは、「Buzz Tracker」をはじめとする様々なプレイリストを通して楽曲の魅力をユーザーに届けている。

「Buzz Tracker」のMonthly Artist 第24弾に決定したのは、多彩なスキルを持つPSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE。2024年1月にリリースされたJP THE WAVYプロデュースの楽曲「Just Like Dat feat.JP THE WAVY」は、日本だけではなく海外のTikTokユーザーからも注目が集まっている。

TikTokとSpotifyの「Buzz Tracker」プレイリストでは、この「Just Like Dat feat.JP THE WAVY」のほか、「Temperature (Prod. JP THE WAVY)」や「BAKU BAKU」などの人気楽曲もピックアップしている。

「Buzz Tracker」Monthly Artist第24弾 PSYCHIC FEVERコメント

Buzz Tracker Monthly ArtistにPSYCHIC FEVERを選んでいただき、とても光栄です! 本当にありがとうございます!!

グローバルアーティストを目指して僕たちは2022年7月13日に念願のデビューを果たした7人組のボーイズグループです。

最新曲の「Just Like Dat (feat. JP THE WAVY)」は、「本命で気になっている子に中々振り向いてもらえない気持ち」を、2000年代のHIP HOP VIBESに落とし込んだドライブチューンになっています!!

TikTokでは #justlikedatchallenge を付けて是非、沢山踊ってくださると嬉しいです!

「Buzz Tracker」歴代Monthly Artist