劇場アニメ『映画ドラえもん のび太の地球交響楽(ちきゅうシンフォニー)』の公開を記念し、auスマートパスプレミアムでは4日から同会員を対象に、『映画ドラえもん』シリーズ43作品の見放題配信を開始した。

見放題配信の対象となるのは、1980年公開の『映画ドラえもん のび太の恐竜』から2021年公開の『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争(リトルスターウォーズ) 2021』までの41作品と『STAND BY ME ドラえもん』2作品の計43作品。

また、auスマートパスプレミアムでは1日より『ドラえもん』TVシリーズ10話(「多目的お守りは責任感が強い」「捜査ごっこセット」「イースター島のモアイ」「タイムワープでプレゼントを」「へやいっぱいの大どらやき」「ヴェルサイユのママ」「ウルトラリング」「ツバメののび太」「落とし物つりぼり」「強いペットがほしい」)の見放題配信もスタートしている。

今月1日公開の劇場アニメ『映画ドラえもん のび太の地球交響楽(ちきゅうシンフォニー)』は、藤子・F・不二雄生誕90年記念作品。“音楽”という身近なものをテーマに、地球の危機を救うべく、ドラえもんたちが壮大な物語を繰り広げる。ドラえもんとのび太たちが素敵な仲間と出会い、“音楽”を通じて心を通わせ、新たなハーモニーを生む大冒険となる。

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 1980-2021

(C) 2014「STAND BY ME ドラえもん」製作委員会

(C) Fujiko Pro / 2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners.