Honda Racing(HRC)チームに所属する佐藤琢磨氏が2024年の「インディ500」(INDY500)に参戦することが決定しました! それに伴い、2020年に自身2度目の優勝を勝ち取ったレイホール・レターマン・ラニガン・レーシングとの再タッグも決定しました。

佐藤琢磨※公式サイト引用

海外ファンからのコメントも!

佐藤琢磨氏の個人アカウントのポストには「Can't wait to have you back, Champ(戻って優勝するまで、とても待ち遠しい)」「It sounds great for you and us(ファンの私たちや佐藤氏にとってもよいニュースだね)」と海外のファンからのコメントも届いています!

また日本からは「熱い走りを見せて下さいっ」「熱い走りで能登にパワーください」と力強い走りを期待する声がたくさんありました。

佐藤琢磨選手の走る姿を見るのが、今からとても楽しみですね!

トレンドリサーチャー:井上智尋

文:井上智尋

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部