乃木坂46賀喜遥香「私はまだ国内で精一杯（笑）」同期・筒井あやめの“正月の過ごし方”にビックリ

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2月15日(木)の放送では、リスナーから届いたメッセージをきっかけに、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』で配信された動画「乃木坂メンバーはこうやってお正月休み過ごしてました」で知ったメンバーの行動で驚いたことを紹介しました。遥香先生、こんばんは! 先日、『乃木坂配信中』でお正月の過ごし方を撮影した動画が公開されましたね! 遥香先生は中学校から仲良くしてくれている友達の誕生日プレゼントに推しのイラストを描いていましたけど、友達思いな遥香先生の素敵な一面を見ることができて、とても幸せな気持ちになりました! お正月の過ごし方が素敵だなと思ったメンバーはいますか?賀喜:1月31日に乃木坂46の公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』で公開されたことに関する書きこみですね! 私(の動画)は、「何もしてませんでした~」みたいな感じだったけど(笑)。お友達のお誕生日が過ぎちゃってはいたんですけど、推しの絵を描いて送りました。喜んでくれてよかったです!私はインドアなお正月だったんですけど、同期の筒井あやめちゃんが1人でロンドンに行っていて……! 動画を見て知ってビックリしちゃって、「どうやって1人で行ったの!?」ってあやめんに聞きに行きました(笑)。だって英語もあまり得意じゃないし、「どうしたの?」と聞いてみたら、「英語しゃべれなくてもぉ~、ケータイあったらぁ~、もう今大丈夫だよ~」みたいな(笑)。ケータイって便利! 世界どこでも行けちゃうじゃん! って。私は行く勇気あまりないけど……(笑)。同期には1人で海外に行っている子がいっぱいいて、すごいなって思う! 私はまだ国内で精一杯(笑)。お友達と行くとかなら頑張れるかもしれないけど、まずしゃべりかけられない気がする(笑)。あやめんの海外一人旅、めっちゃかわいかった……ビジュがいい!(見ていて)不思議な感じだった。だって、あやめんが乃木坂46に加入したときは14歳とかで、もう今年で19とか20歳とかになっちゃう! うわぁ、あんなかわいい子が大人になって……!(笑)。私、あやめんの1人の休日の過ごし方、憧れなんですよね。「私も、いつかそうなれたらいいな」って思いながら、お家でお絵描きしています(笑)。ちょっと成長したいなって思いました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/