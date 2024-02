フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『Why R U ?(ホワイ アー ユー)』を3月1日0時から独占見放題配信する。

『Why R U ?』

同作は、2023年に韓国で制作されたもので、2020年にタイで制作された同タイトルのドラマが原作。BLとファンタジー要素が融合したストーリーや演出が話題を呼んで大ヒットした。韓国版の『Why R U ?』は、基本のストーリーはそのままに、新たな設定で描かれた。

主人公の男子大学生チョン・イウォン(イ・ジョンミン)は、同じ大学に通う宿敵のキム・ジオ(イ・イェファン)とアクシデントでキスをしてしまい、それを目撃したチョン・イウォンの妹が、兄とキム・ジオを主人公としたBL小説を書き始め大ヒット。小説を止めるように説得するチョンだったが、その行動とは裏腹になぜか段々とキムのことが気になり始めてしまう。

大学のキャンパス内で繰り広げられるドタバタロマンスコメディとなっている。

【編集部MEMO】

FODでは他にも、『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『プンドク荘304号室の事情』『ONCE AGAIN』『フェンスの外はハッピーエンド』マ『ハッピーメリーエンディング~君にかけた魔法~』といった韓国BLドラマを配信している。

(C)2023 Moving Pictures Company Co., Ltd. All rights reserved