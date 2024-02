フジテレビの動画配信サービス・FODでは、台湾BLドラマ『You Are Mine』を、3月1日0時から独占見放題配信する。

『You Are Mine』は、2023年にドラマの制作で名高い台湾最大規模のテレビ局「三立電視」が制作し、大ヒット台湾BLドラマ『We Best Love』シリーズ監修のツァイ・フェイチアオが総監修する、全4部のシリーズからなるオリジナルBLドラマ「VBLシリーズ」(Variety Between Love)の第2部の作品。

物語は、完全主義者のオレ様社長が入社したてのピュアな新人秘書を口説く、恋に不器用な2人のスーツ系ラブコメディ。女性ばかりの秘書室に、唯一の男性秘書として入社したヤオ・シュンユー。社長のシア・シャンジョウは怒りっぽい上に細かく気難しい性格だが、ヤオ・シュンユーは持ち前のポジティブさで全力を尽くす。マッサージをしてあげたり、お見合いに同行したりと“業務”をこなしてくうちに、社長との距離が縮まって…。

完璧主義者のオレ様社長、シア・シャンジョウ役を演じたマオ・チーション。入社したてのピュアな新人秘書、ヤオ・シュンユー役を演じたシャオ・ホンは共に、BLドラマ初挑戦。役にはかなり入り込んだという2人が繰り広げるオフィスラブに注目だ。

FODでは他にも、『Stay By My Side』『My Tooth Your Love ラブリー・クリニック』『HIStory5 未来のきみと出逢って~Love in the Future』『正負之間~Plus & Minus』『About Youth』といった台湾BLドラマを配信している。

