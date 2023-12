フジテレビの動画配信サービス・FODでは、台湾BLドラマ『Stay By My Side』を、1月1日0時から独占見放題配信する。

『Stay By My Side』

『Stay By My Side』は、新たな台湾のオリジナルBLドラマ『VBLシリーズ』(Variety Between Love)4部作の第1部として制作。幽霊の声が聞こえる能力を持つ顧歩夏(グー・ブーシア)と彼の新しいルームメイト江馳(ジャン・チー)を軸に展開する学園ゴースト・ラブストーリーだ。

総監修は大ヒット台湾BLドラマ『We Best Love』シリーズ監修のツァイ・フェイチアオ、ドラマ制作で名高い台湾最大規模のテレビ局「三立電視」が手がけた。

医学部から法学部へ転学したため、両親と揉めて家出したエリートの江馳(ジャン・チー)役を新人俳優のヤン・イーシュエン、江馳のルームメイトで幽霊の声が聞こえるようになってしまった顧歩夏(グー・ブーシア)役をボーイズアイドルグループ出身のホン・ウェイジョーが演じる。

急にルームメイトとなった江馳が気に入らず、部屋を散らかしたり、嫌がらせばかりする顧歩夏。最初は反目する2人だが、急に聞こえるようになった幽霊の声が江馳に触れると治まることがわかってから2人の関係が変わっていく。

(C)2023“VBL Series“ Partners All Rights Reserved.