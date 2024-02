箭内道彦「何か通じるものがある」サンボマスターと乃木坂46が『風とロック“FURUSATO”』で対バン！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月13日(火)の放送は、クリエイティブディレクターの箭内道彦さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、3月30日(土)、31日(日)に開催されるイベント『箭内道彦60年記念企画 風とロック さいしょでさいごの スーパーアリーナ "FURUSATO"』について聞きました。後編の記事では、今回のイベントに“対バン”として出演するアーティストの紹介と、意外な組み合わせの理由などについて語っています。●前編はこちらこもり校長:今回の対バンのなかで、この組み合わせが一番気になります。箭内:そうでしょ! 両者もよく受けてくれたけど、何か通じるものがあると思いません?COCO教頭:アイドルとロックバンドが、どうシンパサイズしていくのか……というのが未知数すぎて!箭内:でも、僕はサンボのファンが乃木坂を見ている姿が目に浮かんだんです。その逆もあって、乃木坂のファンにもサンボを見せたいな、とも思ったし。何より、僕が見たい組み合わせなんですよ。こもり校長:どういう化学反応が起きるのか、見たいですよね。あと、“交えそう”、“混ざりそう”な感じもします(笑)。箭内:まさに!こもり校長:この2組の共通点って、今の時点で言葉にすると何だと思いますか?箭内:なかなか難しいんですけど、1つは「人間」! 愛にあふれた人間たち、という感じがします。音楽のジャンルも違うし、“アイドル”と“バンド”と呼ばれ方も違うんだけど、みんな熱いと思いますね。こもり校長:どっちにも、“ひたむき感”がありますよね。箭内:そう! それです! それが言いたかった!COCO教頭:(笑)。こもり校長:“MAN”で揃えた“スリーマン”対バンライブです! シャレが利いていて、いいですね(笑)。箭内:僕の故郷の福島を、ずっと見守って寄り添って助けてくれている3組なんですよ。たまたま“MAN・MAN・MAN”でしたけど(笑)。こもり校長:本当にたまたまなんですか?箭内:正直に言うと……同時くらいですかね(笑)。「あれれ? 全部MANだ!」「こりゃいーや!」みたいな。COCO教頭:(笑)。こもり校長:畑は一緒だけど、種類の違う3組ですよね? どういう混ざり方をするのか、どういうコラボがあるのかな……? とか気になります。箭内:3組が僕に言ってきたのは、「引き受けるけど、トリだけは勘弁してくれ」と。この交通整理が大変でしたね。校長・教頭:(笑)。箭内:でも、オオカミと鬼に宇宙は勝てなかったということで、ACIDMANがトリをやってくれます。いや、宇宙も勝てるんですけどね(笑)。大木(伸夫)くんが大人になってくれて。こもり校長:どういうシナジーが生まれるのか、ものすごく楽しみです。こもり校長:「20世紀のさだまさし vs 21世紀のさだまさし」、これは対バンなのでしょうか……?箭内:自分自身と向き合う対バンですね! 過去と未来と現在が交差します。こもり校長:なるほど!こもり校長:この組み合わせもびっくりでした。GLAYさんにとっては、怒髪天さんは同郷のすごい先輩ですよね。箭内:「絶対やらない」って、怒髪天もGLAYも言っていたんですよ。こもり校長:GLAYさんは、リスペクトがあるから「一緒にやりたくない」って(笑)。箭内:そうそう(笑)。こもり校長:GLAYのTAKUROさんと(箭内さんと)の対談動画を観ましたけど、TAKUROさんの“大人げなくいきます”というあの感じが……(笑)。箭内:「ズルするよ」って言ってましたね(笑)。こもり校長:「特効も使って、ヒットメドレーもやるよ」みたいな(笑)。GLAYのみなさんが、そこまでやっても“取っ組み合いができるか不安だ”というのがすごくリアルでした。箭内:いいですよね。めちゃぜいたくだと思います。いつもは見られない組み合わせから、何が生まれるか……! これが、クリエイティブの神髄なんですよね。こもり校長:この日にしか見られないものに期待したいですね。箭内:大好物なんですよ! 「この日にしか見られない」「二度と見られない」「初めて見る」……それが一緒になっている状態ですね。この日の放送では、今回のイベントに出演する当番組レギュラーの乃木坂46賀喜遥香からのサプライズメッセージもお届けしました。『箭内道彦60年記念企画 風とロック さいしょでさいごの スーパーアリーナ "FURUSATO"』の詳細は、オフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/