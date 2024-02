日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)では、映画『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』を、きょう2日に本編ノーカットで地上波初放送。主人公のニュート・スキャマンダー役の日本語吹き替えを担当した宮野真守がコメントを寄せた。

宮野真守

本作ではシャイでおっちょこちょいな魔法使いニュート(声:宮野真守)が、ダンブルドア先生らと共に“秘密の作戦”を決行、魔法界の支配を企む“黒い魔法使い”グリンデルバルドに立ち向かう、ダンブルドアの“秘密の作戦”が描かれる。

■宮野真守 コメント

この度、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』が本編ノーカットで地上波初放送されること、たいへん嬉しく思います!

公開時には来日したニュート役のエディ・レッドメイン、ユーラリー役のジェシカ・ウィリアムズと一緒にイベントに登壇しました。

エディとまた会えて嬉しかったですし、エディがジェシカに僕の事を紹介してくれたので、意気投合することができました(笑)

「ファンタビ」の根幹にある謎に迫る物語になっているので、ぜひ注目してください。

(C)2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Wizarding WorldTM Publishing Rights (C)J.K. Rowling

WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and (C)Warner Bros. Entertainment Inc.