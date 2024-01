劇場版『ヒロアカ』第4弾のタイトルが『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』となり、公開日が2024年8月2日(金)に決定。ティザービジュアル第2弾や予告映像が公開された。

本作も、第1作目から引き続き原作の堀越耕平が総監修・キャラクター原案を務め、誰も見たことのない完全新作オリジナルストーリーがスクリーンで展開される。

今回舞台となるのは、今年5月4日(土)から放送がスタートするTVアニメ7期と同じ時系列。ヒーローと敵<ヴィラン>の戦いによって荒廃し、敵<ヴィラン>収容施設から脱獄した者=ダツゴクが蔓延る社会。主人公・緑谷出久(デク)たちヒーローと敵<ヴィラン>の最終決戦の直前、世界を揺るがす大きな事件が巻き起こる。果たして、タイトルの「ユアネクスト」に秘められた意味とは……!?

ティザービジュアル第2弾で目を引くのは、中央にそびえ立つ超巨大な黄金のオールマイト像。「象徴に挑め」のキャッチコピーと共に、デク、爆豪勝己、轟焦凍、麗日お茶子、飯田天哉の雄英高校ヒーロー科1年A組のメンバーと、その視線の先には不穏な様子で立ちはだかる、オールマイトにそっくりな男の姿が描かれている。果たしてデクたちが本作で立ち向かっていくものとは……。

さらに、ストーリーが垣間見える予告映像も公開。冒頭で展開されるのは、“平和の象徴”オールマイトが“悪の帝王”オール・フォー・ワン(AFO)と死闘を繰り広げた、「ヒロアカ」屈指の名シーン。渾身の一撃をAFOに叩き込み、勝利のスタンディングを見せるオールマイト、そして中継のカメラを指さしながら発する『次は、君だ』の言葉……。そのメッセージを受け取った者とは──。一方、ヒーローVS敵<ヴィラン>の最終決戦が迫る中、人々を守るためにダツゴクと戦うなどヒーロー活動を行うデクたちの前に突如出現したのは、謎の巨大要塞。デクの“個性”のひとつ「危機感知」が最大レベルで警告……!そしてさらに現れたただならぬ雰囲気を纏った男が、マスクを外して言い放つ。「次は、俺だ」。デクたちに待ち受ける新たな脅威とは、そして「新しいオールマイト」とはいったい──!?

●『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』最新予告映像

●『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』最新特報映像

『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』は、2024年8月2日(金)より全国公開。各詳細は映画公式サイトにて。

(C) 2024 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C) 堀越耕平/集英社