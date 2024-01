バンダイスピリッツは、『仮面ライダービルド』より、映画『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』に登場し、桐生戦兎と万丈龍我が奇跡のBe The Oneを果たす「クローズビルド缶」をパッケージデザインをリニューアルしたSUPER BEST版として発売する。「SUPER BEST DXクローズビルド缶」(3,850円)は2024年6月発送予定

「SUPER BEST DXクローズビルド缶」は、「兎」年から「龍」年に移り変わる2024年の幕開けを記念して商品化が決定した商品

クローズビルド缶を振りプルタブを開けて「DXビルドドライバー(別売り)」にセットし、レバーを回すと「ラビット!ドラゴン!Be The One!クローズビルド イエーイ!イエーイ!」と変身音声が発動。さらにレバーを回すと必殺技「ラブ&ピースフィニッシュ!」の音声が発動する。

また本体を上下に振ることで桐生戦兎と万丈龍我のセリフが発動!「言っとくけど、泣いてねぇからな(戦兎)」「そういうことにしといてやるよ(万丈)」といった2人の掛け合いセリフを30パターン以上収録。

