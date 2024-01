タカラトミーアーツのガチャにこのほど、映画「ハリー・ポッター」シリーズでお馴染みの『魔法の箒』が登場!

SNSでは「やばいこれは激アツ展開すぎる」「ニンバス2000が欲しいです」「はりぽたごっこできるー」と、ハリポタファンから期待の声があがっています。

今回は、マイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します。

クイディッチごっこができちゃうガチャ登場

映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場した「魔法の箒」。箒に乗ってクイディッチに出場したり、ドラゴンと戦ったりするシーンが、とってもカッコいいですよね。

「ホビーガチャ ハリー・ポッター魔法の箒」は、映画の感動と興奮が手のひらによみがえる最大約14.2cmという圧倒的なボリュームで再現したミニチュアアイテム。2パターンの飾り方が楽しめる専用台座が付いてくるほか、1/12スケールのドールとサイズ感も合っているため、楽しみ方も広がる仕様になっています。

魔法の箒はサイズ13.5〜14.2cmで、「ニンバス2000」「ニンバス2001」「ファイアボルト」の3種をラインナップ。また、道具が取り外すことのできる「クイディッチボックス」も登場。サイズは約5.3cm。

2024年1月より、全国のカプセル自販機(ガチャマシン)に順次登場します。回すのが楽しみですね!!

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR.(s24)

トレンドリサーチャー: 蒲生杏奈

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部