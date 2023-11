ベネリックはこのほど、「ハリー・ポッター 屋敷しもべ妖精 ドビー」を11月22日より、「ハリー・ポッター 音声認識魔法の杖 ~ハリー・ポッターver.1.5~」を11月24日より、「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter – Mahou Dokoro)」にて販売している。

「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter – Mahou Dokoro)」は、毎日の暮らしに少しだけ魔法を感じられるエッセンスをつめこんだ素敵なアイテムがそろう場所。大ヒット映画『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』の「魔法ワールド(Wizarding World)」オフィシャル商品を専門に取り扱っている。

今回新たに、「ハリー・ポッター 屋敷しもべ妖精 ドビー」と「ハリー・ポッター 音声認識魔法の杖 ~ハリー・ポッターver.1.5~」を発売。ハリーポッターの世界に飛び込み、自分も魔法使いになったような気分を味わえるアイテムとなっている。

■ハリー・ポッター 音声認識魔法の杖 ~ハリー・ポッターver.1.5~

「ハリー・ポッター 音声認識魔法の杖 ~ハリー・ポッターver.1.5~」

ハリー・ポッター マホウドコロで大人気の音声を認識して反応する魔法の杖が、反応する呪文の数を9つに増やすなど、バージョンアップして新たに登場。発売中のハリー・ポッター マホウドコロオリジナル商品「Fat Lady Mirror」や「カエルチョコレート オルゴール」と連動し、呪文を唱えて魔法を使ったような気分になれる、杖と連動した遊びも楽しむことができる。杖(W400×H38mm)と台座(W224×H67×D62mm)がセットになっており、価格は8,800円。

■ハリー・ポッター 屋敷しもべ妖精 ドビー

「ハリー・ポッター 屋敷しもべ妖精 ドビー」

ハリー・ポッター マホウドコロオリジナルの屋敷しもべ・妖精のドビーのぬいぐるみが登場! グリーンのキラリと光る目がチャームポイントで、手には付属の「ハリーの靴下」を持たせることも。全高45cmと存在感のあるサイズでお座りも可能なため、ソファに座って一緒に映画を見たりなど、ドビーと一緒の時間を楽しむことができる。価格は9,900円。

いずれも、「ハリー・ポッター マホウドコロ」のオンラインショップのほか、「赤坂 Wizarding World Street店(赤坂Bizタワー)」と「栄公園店(愛知県名古屋市)」の店舗と、「東京ソラマチ」(2024年1月28日まで)と横浜の「ランドマークプラザ」(12月25日まで)の期間限定POPUP STOREにて販売されている。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights © JKR. (s23)