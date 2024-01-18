世界配信中のNetflixシリーズ「幽☆遊☆白書」に出演している浦飯幽助役の北村匠海、蔵馬役の志尊淳、飛影役の本郷奏多、桑原和真役の上杉柊平に拘り尽くした役作りや世界配信ならではの演出などマイナビニュースが話を聞いた。
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