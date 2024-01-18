平成フラミンゴが、12月13日に開催された「YouTube Fanfest Japan 2023」にて初の楽曲「スーパーヒロイン」を初披露した。マイナビニュースでは同イベント終了直後のふたりにインタビューを実施。楽曲に込めた想いや来年やってみたいことなどの話を聞いた。
（オススメ動画）
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🎬平成フラミンゴ、今年１番記憶に残った投稿動画発表！まさかの結果に… 来年は歌手デビュー？『YouTube Fanfest Japan 2022』インタビュー後編
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