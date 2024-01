テレビ朝日系ドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』第2話が、きょう12日(全9話 毎週金曜23:15~※一部地域除く)に放送される。

モテない独身ポンコツサラリーマン・春田創一(田中圭)、ピュアすぎる乙女心を隠し持つおっさん上司・黒澤武蔵(吉田鋼太郎)、イケメンでドSな後輩・牧凌太(林遣都)のピュア過ぎる愛を描き、世界で大ブームを巻き起こした『おっさんずラブ』(2018年)から5年、続編となる『おっさんずラブ-リターンズ-』では、アラフォーになったはるたん&牧の“夢の新婚生活”が描かれる。先週放送された第1話は、Tver総合ランキング&ドラマランキングで即日1位ランクイン。初回見逃し配信再生数は約150万突破(1/6〜10 ビデオリサーチ算出)と大きな盛り上がりを見せる幕開けとなった。

第1話では、はるたんへの思いを押し殺し、プロフェッショナルな仕事ぶりを貫いていた武蔵だが、家政夫として週3で2人の新居に通ううちに、牧への対抗心がメラメラ。そんな武蔵がついに豹変!? とうとう牧に「非常に申し上げにくいのですが……」と、ネチネチ小言をさく裂させ始める。武蔵から自分が来ない日にも適度に掃除してほしいと嫌味を言われた牧と臨戦態勢になり、新居のキッチンを舞台に、地獄の“渡鬼バトル”!? が開幕してしまう。“永遠のライバル”武蔵VS牧の“嫁姑バトル”が本格始動する一方、春田&牧のイチャイチャ寝起きシーンも描かれる。

さらに、第2話には元お笑いコンビ・アジアンで現在はピン芸人として、女優として活躍中の馬場園梓が、二世帯住宅をはじめて蝶子(大塚寧々)と嫁姑バトルに陥る“10歳下の義母”栗林市役で登場。マロ(金子大地)の母親でもある市は、どんな風に登場するのか。そして、蝶子激推し中のベトナムアイドル“4チミン”のメンバー・ハオ役で、ONE N' ONLY上村謙信も登場する。

2016年、深夜の単発ドラマが話題となり、2018年に連続ドラマ化された『おっさんずラブ』。放送がスタートするとジワジワと人気が広がり、最終話を前にして、Twitter世界トレンド1位を獲得するまでに。その人気は地上波だけにとどまらず、配信、グッズ、書籍、イベント、海外リメイクなど様々な二次的エンターテインメントで社会を席巻。その年の新語・流行語大賞トップ10にノミネート、東京ドラマアウォード連続ドラマグランプリをはじめとする作品賞や、エランドール賞やブレイク俳優ランキングなどのキャスト・スタッフの個人賞を含めて怒涛の受賞歴を築きあげたヒット作となった。その後も2019年に映画化した『劇場版 おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』は興行収入26.5億円を突破、同年には航空業界に舞台を移したパラレルワールドドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』が放送されるなど、破竹の勢いで日本中に社会現象を、海外でも大ブームを巻き起こした『おっさんずラブ』が、“初代”連ドラから5年の時を経て待望の復活を果たしている。