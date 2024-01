MUCC逹瑯｢巻き込むんじゃねぇよ（笑）！｣リスナーからの“ムチャぶり”にMUCC全員困惑!?

ロックバンドMUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FM / JFNのラジオ番組「JACK IN THE RADIO」。2023年12月30日(土)の放送は、MUCCのニューアルバム『Timeless』発売を記念した4週連続MUCC特集の第4弾として、MUCCのメンバー全員で「JACK IN THE BOX」企画をお届け! リスナーからの質問&ムチャぶりに答えていきました。

「JACK IN THE BOX」は、リスナーから届いたメッセージの紙が、ドカッと入っている箱のなかから無作為に引いてもらい、それに書かれていた質問やムチャぶりなどに“100%答えていく!”という画期的なコーナーです!

<リスナーから届いたメッセージ>

「YUKKEさんは、こたつに入って夢烏(ムッカー/MUCCファンの呼称)に囲まれてお鍋をしています。その夢烏に優しくお鍋を取り分けてください。そんな寸劇をお願いします」(レディオネーム:かほさん 青森県)

逹瑯:ハハハ(爆笑)!

YUKKE:どういうことなの?

逹瑯:(YUKKEが)1人でやる(笑)?

YUKKE:みんなでやったらいいじゃん。

逹瑯:ダメだよ(笑)。1人でやるんだよ!

YUKKE:バカ! 無理だよ。じゃあさ、これを声だけでやってみようよ。

逹瑯:だから1人でやって(笑)。

YUKKE:ちょっと、なんで乗ってこないの! 嫌だよ! じゃあ夢烏役をやってくださいよ。

逹瑯:えーっ?

ミヤ:YUKKEが用意した鍋ってこと?

YUKKE:そう。夢烏が2人いて、その子たちに俺がお鍋を取り分けてあげます。

ミヤ:闇鍋?

YUKKE:闇鍋でいいよ。(逹瑯とミヤは)女の子の夢烏ね、じゃあ電気で暗くしよっか……。

――ということで、MUCCメンバーによる寸劇が始まります。

YUKKE:いやぁ~、ファンクラブの企画でみんなと闇鍋をやるとは思わなかったなぁ。

逹子(逹瑯):す、すごい楽しみです!

ミヤ子(ミヤ):YUKKEさん! 私、YUKKEさんによそってもらいたいです!

逹瑯:ハハハ(笑)!

YUKKE:真っ暗だから、何が入っているか分からないからね。

逹子:YUKKEさん! どこ触ってるの!!

YUKKE:違うよ! 今お鍋を触ってるの!

ミヤ子:きゃあ!

YUKKE:ちょっと! ミヤ子ちゃん……いくよ。これ、食べてみな?

ミヤ子:熱いっ!

YUKKE:ごめんごめん! ちょっとこぼしちゃったね。じゃあ逹子ちゃんにもあげるね、はい。

逹子:嫌だ! どこ触ってんのよYUKKEさん!!

YUKKE:もお!! これじゃ全然取り分けられないじゃん!

* * *

一同:(笑)。

逹瑯:なんなんだよ! 巻き込むんじゃねぇよ(笑)!

YUKKE:いや、これは俺も悪いし、リスナーさんも悪いよ(笑)。まぁ“冬はお鍋がおいしいですよ”っていうことでね。

◎1月6日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、PENICILLIN(ペニシリン)から千聖さん(Gt.)が登場。どうぞお楽しみに!

