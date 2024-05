新しい学校のリーダーズSUZUKA「多分わし、ひねくれすぎてて…」学生時代を振り返る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月の5週目から期間限定で、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の“授業”「新しい学校のリーダーズLOCKS!」をオンエア。今月の授業は、4月29日(月・祝)~5月2日(木)までの4日間開講します。4月29日(月・祝)放送は、初回ということでメンバーが自己紹介をしました。この記事では、SUZUKAのパートを紹介します。昨年は紅白歌合戦に出場、今年の6月からはワールドツアーをおこなうなど個性と自由ではみ出し続ける新しい学校のリーダーズ。そんな新しい学校のリーダーズが、4月29日(月・祝)~5月2日(木)までの4日間、当番組で“授業”こと「新しい学校のリーダーズLOCKS!」のコーナーを担当します。「新しい学校のリーダーズLOCKS!」では、“青春”にまつわるさまざまな授業をおこなっていきます。この日は、新しい学校のリーダーズの楽曲「Suki Lie」にかけて、メンバーの“スキライ”自己紹介をオンエア。“Suki Suki Lie Lie”!「好き」「嫌い」、そして、そのどちらでもない「スキライ」の3つにまつわるエピソードを交えながら、メンバーが自己紹介していきます。今回は「学校に関する、スキライ」です。SUZUKA:私は、図工が「好き」。算数が「嫌い」。道徳が「スキライ」。KANON:なるほどね。MIZYU:“算数”って、小学生か!KANON:“数学”じゃない? 久しぶりに聞いたな。SUZUKA:いや、図工はめっちゃ好きやねんけど、「算数」「国語」「社会」「理科」みたいなの嫌いで。ま、大体好きなのは「体育」「図工」。「道徳」はもう絶妙やねんな、どっちでもない。なんも感じない。学ぶことあるんやけど、不思議な気持ちで授業が終わんねんな。MIZYU:国語のようでもないけど、国語みたいな要素もあってさ。SUZUKA:しかも道徳ってテストに出てくる?KANON:ないよ。SUZUKA:ないよな。KANON:“優しい気持ちになろう”みたいな授業が多かったよね?RIN:『心のノート』とか使わなかった?SUZUKA:心の成長やな。多分わし、ひねくれすぎてて。よくお母さんに「あんたはもう心のこと学ばなあかん!!」みたいな感じで言われていて。そんなこと言われても素直に受け止めれなかった自分がおったんかもしれへん。番組では他にも、MIZYU、KANON、RINの“スキライ自己紹介”や、この番組への意気込みを語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/