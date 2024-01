キタニタツヤ「善は急げ！」“好きな人に話しかけられない”10代にアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。1月のマンスリーアーティストは、シンガーソングライターのキタニタツヤさんです。1月3日(水)の放送では、「好きな人に話しかけられない」という16歳の相談に回答しました。同じクラスに好きな人がいるのですが、緊張してまったく話しかけることができません。何に関しても自信のない私が、一歩前へ踏み出すことができるような曲は何でしょうか。「タナトフォビア」という曲は、「人はいずれ死ぬぞ」という……(笑)。平たく言うとそういう曲で、我々に残された時間は全然ないんだぞっていうことですね。だから死ぬことを恐れると、それがその分生きる活力になるんじゃないの? っていうことを言いたかった曲なんです。話しかけられないその時間に、誰かに取られるかもしれないし、もう明日にはどっちかが死んじまうかもしれないし、明日にはどっちかが引っ越しちゃうかもしれないし。何が起こるかわからないといことですね。ということで、善は急げ! という話でございます。今回の選曲「タナトフォビア」は、2022月にリリースされたアルバム『BIPOLAR』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/