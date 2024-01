Saucy Dog石原慎也「普通に調べたらわかるSaucyクイズ」“ほぼ幼なじみ”人気バンドのメンバーは誰？

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。1月3日(水)の放送では、昨年の放送で出題していた「普通に調べたらわかるSaucyクイズ」の答え合わせをしました。クイズの回答とコメントを抜粋して紹介します。【Q1:石原先生が「いつか」(Saucy Dog人生の中で最初に書いた曲)を作詞したのは、いつ?】A:高校生のとき石原:すごいよね~ほんとに、石原慎也氏(笑)。高校生のときに「いつか」をもう書いちゃってるっというのは、やっぱり……そこから才能っていうかね、なんかあったんじゃないかな? つって(笑)。ちょっと裏話がありまして……「いつか」は高校のときに書いたんだけど、もともとは歌詞っていうより箇条書きだったんです。箇条書きで文字を並べていて「こういうことがあったな」とか。それに歌をつけたみたいなのが「いつか」なんですよね。まあもちろん、途中途中を繋げてみたり、繋ぎを変えたりとかはしていますけど。ほんとはコーンポタージュだったんですけど、(歌詞では)ココアにしたりとか。まあいろいろあったんですけど、高校生のころに書いた曲でございます!【Q2:石原先生が高校時代、(地元が一緒で)「ほぼ幼なじみ」と言えるほど仲のいい人気バンドのメンバーは誰?】A:Official髭男dismの小笹大輔さん石原:いや、そういえばマジでね、大輔のラジオに呼ばれたときに「いや、もうほぼ幼なじみって言っていいよね」っていう話になって。で、俺と大輔は「ほぼ幼なじみ」っていう肩書きになりました(笑)。【Q3:石原先生が高校時代、よく通った松江の思い出のライブハウスといえば?】A:松江B1【Q4:現在開催中のアリーナツアーのグッズとして販売されている香水は、何の香り?】A:さわやかなフローラルムスクの香り【Q5: 2023年に、石原先生が(ツアーの遠征先で)コンビニのおばあちゃんに言われて嬉しかった言葉は何?】A:あなた、きっとモテるわね石原:本当に言われたんだからね! これ、マジで嘘みたいじゃないですか!? コンビニのおばあちゃんが、普通「あなたきっとモテるわね」なんて言わないでしょ? めちゃめちゃ嬉しかったんでね、ありがとうございます! おばあちゃん、また会いましょう。【Q6:2023年の秋、石原先生が京都でラーメン屋にいたときに起きた「嬉しかったこと」とは?】A:川辺で男性が「シンデレラボーイ」を熱唱するのが聴こえてきた【Q7:石原先生が2023年の夏から始めた趣味は何?】A:陶芸石原:これ実は……自分でも、この夏から始めた趣味っていうことを忘れていて。なんかもっと前からやってたような、そんな気がしてたんですけど……。陶芸ももちろんしてはいるんですけど、今は絵を描いたりとか、彫刻をしてみたりとか。彫刻を始めた理由も……マリオネットっていう、手であやつる人形あるじゃないですか。それを自分でやりたいなって思って、「じゃあ作ってみよう」って感じでしたね。あとは……アフレコ。プライベートで自分だけでね、アニメを流しながら消音にして、声をはめて遊んでます(笑)。それも、趣味との1つということで!【Q8:2023年最後に出演する予定のイベントは?】A:COUNTDOWN JAPAN 23/24(12月30日)【Q9:石原先生が、小さいころによく通っていた「毛利のおばちゃん」がいる商店の名前は?】A:もうり商店【Q10:石原先生が、新潟県糸川市にあるホテルに忘れてきてしまったものは何?】A:ダウンジャケット<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/