アイナ・ジ・エンド 久しぶりのワンマンライブに「ドキドキが止まらない」BiSHでは感じなかった恐怖も

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。1月2日(火)の放送では、新曲「帆」を紹介し、1月10日(水)に東京 LINE CUBE SHIBUYAで開催されるワンマンライブ『BACK TO THE (END) SHOW』への意気込みを伝えました。アイナ:明けましておめでとうございます!! 新年1発目、よろしくお願いしますッ!新年は、なんと明日の3日から仕事始めと言いますか、リハーサルが始まります! 1月10日にワンマンライブがあるんで!ここで、新曲をお届けしたいと思います! 12月の末(31日)に新曲を出しました! もう聴いていただけましたでしょうか? 『舵を切るならば今よ』『走り出せない鎖でも 断ち切る』って……自分に対してね、「すっごい羽ばたきたいんだ!」「私はここじゃダメなんだ!」っていう葛藤と、ちょっとしたここにいる安心感、漂っているだけで嬉しいみたいな描写もあったりする力強い曲です。良かったら今年1発目、一緒に聴いてください!――ここで、「帆」をオンエアアイナ:2024年は、まずワンマンライブがあります! 実はワンマンライブとしては……1年弱ぶりぐらいですね、本当に久しぶりです。BiSHって、ワンマンライブもめちゃめちゃしてたんですよ! もうライブと言えばワンマンライブぐらいの、ワンマン当たり前みたいなやつでやらせていただいていたんです。本当ありがたいことに。だから、ぶっちゃけ緊張はしてたけど、恐怖はそんななかったの。でも、今回のワンマンライブ久しぶりで、ドキドキが止まんないです。よかったら会場で会える生徒ちゃん(リスナー)が、一緒に楽しんでくれたら嬉しいです!今回の放送では、番組恒例の書き初めをする時間もありました。2024年の抱負は、「こだわる」です。「アイナ・ジ・エンドとして生き抜くには、今まで以上に、BiSH以上に、音楽や自分の生き方にこだわっていかないといけないと思いました! 職人・音楽家にいつかなっていきたいので、音の1粒1粒にこだわれるような歌い方、1曲1曲にこだわりを持って、唯一無二を極めていきたい。そんな気持ちで、“こだわる”にしました!」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/