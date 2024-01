テレビ朝日系ドラマ『おっさんずラブ‐リターンズ‐』(5日スタート 全9話 毎週金曜23:15~※一部地域除く)とP&Gのエアケア製品「ファブリーズシリーズ」がコラボを果たし、5日から吉田鋼太郎演じる黒澤武蔵が出演するインフォマーシャルが放送される。

モテない独身ポンコツサラリーマン・春田創一(田中圭)、ピュアすぎる乙女心を隠し持つおっさん上司・黒澤武蔵(吉田鋼太郎)、イケメンでドSな後輩・牧凌太(林遣都)のピュア過ぎる愛を描き、世界で大ブームを巻き起こした『おっさんずラブ』(2018年)から5年、続編となる『おっさんずラブ-リターンズ-』では、アラフォーになったはるたん&牧の“夢の新婚生活”が描かれる。

『おっさんずラブ‐リターンズ‐』では、転職して家政夫となった武蔵が、春田&牧の新居に派遣されることになるのだが、インフォマーシャルでも設定はそのまま。「ばしゃうまクリーンサービス」で最高レベルに君臨するユニコーン家政夫の武蔵が、さっそうとエプロンを着用し、はるたんのお悩みを解消していく。焼肉の残り香がしみついたはるたんのコートには、「ファブリーズW除菌+消臭 プレミアム 清潔なランドリーの香り」をシュシュシュっとスプレー。困ったトイレのニオイには「ファブリーズ W消臭 トイレ用 消臭剤+抗菌 ウルトラ・フレッシュ・シャボン」、“玄関もにおう気がする”というはるたんのお悩みも、これまた置くだけ消臭の「ファブリーズW消臭 玄関用消臭剤+抗菌 フレンチリネン&ソープ」でスッキリさわやかに。3つのアイテムを駆使した武蔵は、「これではるたんも気持ちいいよね~」と、満足げな表情を浮かべる。

この60秒のインフォマーシャルは、ドラマの制作スタッフが作り上げた渾身の1作。セットもドラマと同じ春田&牧の新居を使用し、ドラマの世界観を堪能できる。

【編集部MEMO】

2016年、深夜の単発ドラマが話題となり、2018年に連続ドラマ化された『おっさんずラブ』。放送がスタートするとジワジワと人気が広がり、最終話を前にして、Twitter世界トレンド1位を獲得するまでに。その人気は地上波だけにとどまらず、配信、グッズ、書籍、イベント、海外リメイクなど様々な二次的エンターテインメントで社会を席巻。その年の新語・流行語大賞トップ10にノミネート、東京ドラマアウォード連続ドラマグランプリをはじめとする作品賞や、エランドール賞やブレイク俳優ランキングなどのキャスト・スタッフの個人賞を含めて怒涛の受賞歴を築きあげたヒット作となった。その後も2019年に映画化した『劇場版 おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』は興行収入26.5億円を突破、同年には航空業界に舞台を移したパラレルワールドドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』が放送されるなど、破竹の勢いで日本中に社会現象を、海外でも大ブームを巻き起こした『おっさんずラブ』が、“初代”連ドラから5年の時を経て待望の復活を果たす。