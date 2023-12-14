元プロ野球選手の元木大介氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で9日に公開された動画「【赤裸々】巨人コーチ退任の真相! 監督候補には挙がっていた‼︎もしも元木監督誕生なら打撃コーチは清原さん! 首脳陣も勝手に大発表【元木大介さんコラボ(1)】」に出演。もし自身が監督になるなら、清原和博氏にコーチ就任要請をすると語った。

清原和博氏

2019年シーズンから2023年まで巨人のコーチを務めた元木氏。高橋尚成氏が「もしも元木さんが監督になってたら、ヘッドはまず誰だった?」と聞くと、ヘッドコーチには二岡智宏氏を指名する。さらに、ピッチングコーチに槙原寛己氏など、自身が監督になったときのチーム体制をイメージしていくなか、バッティングコーチを誰にするかという話題で、高橋氏が高橋由伸氏や清水隆行氏、清原氏らを提案すると、元木氏は「俺、キヨさん呼ぶわ」と得心した表情を浮かべる。

そして、「俺、キヨさんに言ったから。『俺が監督やったら呼ぶよ?』って」とニヤリと笑いつつ、「『キヨさんも頑張ってるんだからさ』って言って。頑張ってる人をほったらかしにしちゃダメ。ここで話すことじゃないけど、バッティングコーチでキヨさんを呼びたいね」としみじみ。この話を聞き、高橋氏が「それもまたかっこいいね。面白いね」とうれしそうに話すと、元木氏は「『ただ、俺の言うこと聞いてよ!』って(笑)。『監督室とかだったらいいけど、人前で大介って呼ばないで』って(笑)」と冗談めかして、笑いを誘っていた。