元プロ野球選手の元木大介氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で9日に公開された動画「【赤裸々】巨人コーチ退任の真相! 監督候補には挙がっていた‼︎もしも元木監督誕生なら打撃コーチは清原さん! 首脳陣も勝手に大発表【元木大介さんコラボ(1)】」に出演。もし自身が監督になるなら、清原和博氏にコーチ就任要請をすると語った。
2019年シーズンから2023年まで巨人のコーチを務めた元木氏。高橋尚成氏が「もしも元木さんが監督になってたら、ヘッドはまず誰だった?」と聞くと、ヘッドコーチには二岡智宏氏を指名する。さらに、ピッチングコーチに槙原寛己氏など、自身が監督になったときのチーム体制をイメージしていくなか、バッティングコーチを誰にするかという話題で、高橋氏が高橋由伸氏や清水隆行氏、清原氏らを提案すると、元木氏は「俺、キヨさん呼ぶわ」と得心した表情を浮かべる。
そして、「俺、キヨさんに言ったから。『俺が監督やったら呼ぶよ?』って」とニヤリと笑いつつ、「『キヨさんも頑張ってるんだからさ』って言って。頑張ってる人をほったらかしにしちゃダメ。ここで話すことじゃないけど、バッティングコーチでキヨさんを呼びたいね」としみじみ。この話を聞き、高橋氏が「それもまたかっこいいね。面白いね」とうれしそうに話すと、元木氏は「『ただ、俺の言うこと聞いてよ!』って(笑)。『監督室とかだったらいいけど、人前で大介って呼ばないで』って(笑)」と冗談めかして、笑いを誘っていた。
【編集部MEMO】
巨人やメジャーリーグで活躍した高橋尚成氏。YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』では、宮本慎也氏や谷繁元信氏、上原浩治氏をはじめとする球界のレジェンドとの対談動画が人気を博しているほか、古田敦也氏の公認弟子でもあるギャル系野球女子めいちゅんとのコラボ動画「【検証】高橋尚成の全力スクリューでめいちゅんビタ止め阻止できるのか!? 硬球での本気投球解禁でガチンコ対決! これがメジャーの強打者を翻弄した魔球だ!【衝撃】」の再生回数が99万回を超えるなど、注目を集めている。