ヤクルトで1軍監督、シニアディレクター、ゼネラルマネージャーなどを歴任した小川淳司氏が13日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【激白】田口麗斗⇔廣岡大志 / 杉浦のトレードの秘話。戦力外の五十嵐亮太をなぜ獲得したのか?」にゲスト出演。トレードをめぐる原辰徳氏とのやり取りを明かした。

原辰徳氏

トレードは「スピード感ってすごく大事」 小川淳司氏が語る

現役時代から面識のあった両者。小川氏はヤクルトGMを務めていた頃を振り返り、原氏から「田口(麗斗)いらない?」とトレードを持ちかけられたことを告白した。

小川氏が「欲しいけど、交換の選手がそれに見合う選手出せないんだよね」と返したところ、原氏から「いやいや、いるじゃないですか。廣岡大志」と提案されたとのこと。当時、廣岡については「環境を変えるっていうことも大事かな」と考えており、両球団のトレードが成立した。

一方で、トレードを進めるうえでは「スピード感ってすごく大事」と強調。「いろんな人を聞きながらやってると、トレードってだいたいご破談になっちゃうの。どんどん漏れていっちゃって」と説明した。

田口と廣岡のトレードでも、原氏からは「小川さん、3日間ね」と伝えられたことを明かし、「本当に欲しいんだったら3日で決めなきゃいけないな、っていう思いになるからね。やっぱり短期間で決断しなきゃいけないなって、そのとき思った」と振り返っていた。