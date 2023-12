SCANDALがリアルな趣味を紹介「狩野英孝のYouTube動画」にハマっているメンバーは？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月5日(月)の配信では、SCANDALメンバーたちが「新しい趣味を発見する」コーナーを実施しました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」HARUNA:ということで、今回は初の企画です。題して……「LOVE シュミ DO」!RINA:ん!?MAMI:「HERE WE GO!」ってこと?HARUNA:それ入れてほしいね。TOMOMI:シュミ……趣味?HARUNA:そうです、趣味です。台本を読みます。ギネス世界記録に認定された、グローバルガールズバンド、私たちSCANDALですが……。RINA:自分で言う(笑)!?HARUNA:来年に向けて、新たにグローバルな「趣味」を見つけたほうがいいとスタッフが思ったみたいで「LOVE シュミ DO」と。RINA:なるほど。TOMOMI:グローバルな趣味? 気になる。HARUNA:要は、新しい趣味のご提案です。MAMI:ありがとうございます。HARUNA:河合ちゃん(ディレクター)と大野(番組構成作家)で「新しい趣味」候補を見つけてきたので、全員でご検討ください。MAMI:うれしい!TOMOMI:助かる!HARUNA:新しい趣味の一覧をもらっているので、紹介していきます。その前に、メンバーたちが「現在の趣味」を紹介します。TOMOMI:私は、まず「植物」でしょ。あと「キャンプ」でしょ。最近行けてないけど「釣り」。船舶免許も取ったからね。わりとネイチャー系がLOVE シュミ DOです。MAMI:私は「サンリオ」!RINA:だよね。MAMI:私のなかで、80から90%の趣味の領域をサンリオに注いでいます。最近は、狩野英孝さんのYouTube「EIKO!GO!!」をめっちゃ観てるかな。TOMOMI:めっちゃ面白いよね。RINA:元気出るよね~。MAMI:ずっと家でも流していて、趣味になりつつあるかな。RINA:私は「お笑い」! 特にダイアンさんが大好きで、いつ漫才を観に行けるかなって、いつもワクワクしてる。毎日お笑いの何かを見たり、直接観に行ったり、ラジオも芸人さんの番組ばっかり聴いている。ポッドキャストもそうやし。生で初めてルミネで漫才を観たとき、「こんなにカッコイイんや」って思って。初めて生のバンドの演奏を聴いたときに「すごい!」って思ったのと同じくらいかも。SEがかかって、スーツでダイアンのおふたりが登場したときに、「かっこいい……! ヤバい!」ってなった。TOMOMI:なるよなあ。RINA:ホントに楽しかった。TOMOMI:芸人さんのライブってさ、テレビでは絶対に流せないようなネタをいっぱいやってくれるから、テレビで観ている印象と、直接ライブで観る印象が全然違った。RINA:全然違った!TOMOMI:それがいいよね。音楽とも全然違ってさ。RINA:うん、最高です。HARUNA:私は「ダンス」。コロナ禍になって、ちょいちょいやり始めて。忙しくてなかなか行けないんだけど、それでも月1は行ってる。RINA:めっちゃいいね。続いているね。HARUNA:かつては(ダンサーが)夢だったんだけど、今は趣味になりました。ということで、全員の今の趣味を発表したところで、新しいLOVE シュミ DOの提案をいただきましょう。まず1個目。盆栽!RINA:めっちゃいい!TOMOMI:あ。盆栽は、すでにLOVE シュミ DOですよ、私……。RINA:やってるの?HARUNA:やってるよね?TOMOMI:かぶった……。HARUNA:一応、ご説明を。海外では非常に人気があり「BONSAI」として意味が通用しています。4年に一度開催される「世界盆栽大会」も人気。埼玉県で開催された第1回を皮切りに、アメリカ、韓国、ドイツ、プエルトリコなど世界中で開催。2017年には、28年ぶりにさいたま市で2度目の大会がおこなわれ、1億円もする盆栽も展示されるなど、世界中の盆栽ファンが熱狂。わざわざ日本の有名盆栽作家に教えを請うために、弟子入りする外国人の若者も少なくないのだとか。一同:へ~!RINA:大会があるんや?HARUNA:すごいね、4年に一度なんてオリンピックだ。TOMOMI:盆栽ってさ、1本の枝を切るかどうかで何百万も価値が変わったりするらしいよ。MAMI:言うよね、そのカットの仕方でね。RINA:トモはお家でやってるん?TOMOMI:うん、育てているよ。形をめちゃくちゃ整えるとかはしてない。たぶん、深堀りしていったら相当「沼」なんだろうなって思うね。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056