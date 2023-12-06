アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2023FNS歌謡祭・第1夜』が、きょう6日(18:30～)に生放送される。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

■18時半～

・AI「ハピネス」

・ウマ娘「うまぴょい伝説」

・ClariS「淋しい熱帯魚」/ Wink

・柴咲コウ「月のしずく」

・DA PUMP × ハライチ「U.S.A.」

・乃木坂46「Monopoly」

・BE:FIRST「Boom Boom Back」

・LA DIVA「アイドル」/ YOASOBI



■19時頃 ～

・adieu「楓」/ スピッツ

・工藤静香 × 宮野真守「Blue Velvet」

・劇団四季『アナと雪の女王』「ありのままで」

・郷ひろみ × 水樹奈々「How many いい顔」

・渋谷凪咲 with ダイアン、かまいたち、見取り図「人生は長いんだ」

・渋谷龍太（SUPER BEAVER）「長い間」/ Kiroro

・BE:FIRST「Automatic」/ 宇多田ヒカル

・森高千里 × ガチャピン・ムック「ロックン・オムレツ」

・薬師丸ひろ子「トゥモロー」

・ゆず × JO1「夏色」

・LUNA SEA「ROSIER」

●FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part1

■20時頃 ～

・SEVENTEEN「今 -明日 世界が終わっても-」

・NiziU「Paradise」

●ウォルト・ディズニー 100周年 名演集

・井上芳雄「サークル・オブ・ライフ」

・水樹奈々×宮野真守「輝く未来」

●仲宗根梨乃監修 ダンス企画

・EXILE NAOTO (EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS) × KENZO（DA PUMP）× 中務裕太（GENERATIONS）× ラウール（Snow Man）× 川尻蓮（JO1）× SOTA（BE:FIRST）× K（＆TEAM）

●リスペクト！ユーミン

・松下洸平「卒業写真」

・松任谷由実 × 乃木坂46「守ってあげたい」

・LA DIVA「春よ、来い」

●FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part2

■21時頃～

・Ado「唱」「いばら」

・関ジャニ∞「凛」

・King Gnu「硝子窓」

・Snow Man「Dangerholic」

・三浦大知「能動」

・ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』カンパニー「見れるって思ってるね?」「ピュア・イマジネーション」

・優里「ベテルギウス」

・LE SSERAFIM「Eve, Psyche ＆ The Bluebeard's wife」

●FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part3

■22時頃～

・石崎ひゅーい「虹」

・EIKO（上白石萌歌）「DREAMER」

・木梨憲武 × ヒロミ × 所ジョージ「空を見上げた」

・三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」

・ジェジュン × SUGIZO（LUNA SEA）「GLAMOROUS SKY」/ 中島美嘉

・GENERATIONS「Diamonds」

・柴咲コウ「瞳をとじて」/ 平井堅

・JUJU「飾りじゃないのよ 涙は」/ 中森明菜

・女王蜂「メフィスト」

・SUPER BEAVER「決心」

・DISH//「Dreamer Drivers」

・NiziU（RIKU・MIIHI・NINA）「未来予想図II」/ DREAMS COME TRUE

・浜崎あゆみ「A Song for ××」

・坂東玉三郎×海宝直人「少年時代」

・福山雅治「想望」



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