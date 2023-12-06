アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2023FNS歌謡祭・第1夜』が、きょう6日(18:30～)に生放送される。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
■18時半～
・AI「ハピネス」
・ウマ娘「うまぴょい伝説」
・ClariS「淋しい熱帯魚」/ Wink
・柴咲コウ「月のしずく」
・DA PUMP × ハライチ「U.S.A.」
・乃木坂46「Monopoly」
・BE:FIRST「Boom Boom Back」
・LA DIVA「アイドル」/ YOASOBI
■19時頃 ～
・adieu「楓」/ スピッツ
・工藤静香 × 宮野真守「Blue Velvet」
・劇団四季『アナと雪の女王』「ありのままで」
・郷ひろみ × 水樹奈々「How many いい顔」
・渋谷凪咲 with ダイアン、かまいたち、見取り図「人生は長いんだ」
・渋谷龍太（SUPER BEAVER）「長い間」/ Kiroro
・BE:FIRST「Automatic」/ 宇多田ヒカル
・森高千里 × ガチャピン・ムック「ロックン・オムレツ」
・薬師丸ひろ子「トゥモロー」
・ゆず × JO1「夏色」
・LUNA SEA「ROSIER」
●FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part1
■20時頃 ～
・SEVENTEEN「今 -明日 世界が終わっても-」
・NiziU「Paradise」
●ウォルト・ディズニー 100周年 名演集
・井上芳雄「サークル・オブ・ライフ」
・水樹奈々×宮野真守「輝く未来」
●仲宗根梨乃監修 ダンス企画
・EXILE NAOTO (EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS) × KENZO（DA PUMP）× 中務裕太（GENERATIONS）× ラウール（Snow Man）× 川尻蓮（JO1）× SOTA（BE:FIRST）× K（＆TEAM）
●リスペクト！ユーミン
・松下洸平「卒業写真」
・松任谷由実 × 乃木坂46「守ってあげたい」
・LA DIVA「春よ、来い」
●FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part2
■21時頃～
・Ado「唱」「いばら」
・関ジャニ∞「凛」
・King Gnu「硝子窓」
・Snow Man「Dangerholic」
・三浦大知「能動」
・ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』カンパニー「見れるって思ってるね?」「ピュア・イマジネーション」
・優里「ベテルギウス」
・LE SSERAFIM「Eve, Psyche ＆ The Bluebeard's wife」
●FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part3
■22時頃～
・石崎ひゅーい「虹」
・EIKO（上白石萌歌）「DREAMER」
・木梨憲武 × ヒロミ × 所ジョージ「空を見上げた」
・三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」
・ジェジュン × SUGIZO（LUNA SEA）「GLAMOROUS SKY」/ 中島美嘉
・GENERATIONS「Diamonds」
・柴咲コウ「瞳をとじて」/ 平井堅
・JUJU「飾りじゃないのよ 涙は」/ 中森明菜
・女王蜂「メフィスト」
・SUPER BEAVER「決心」
・DISH//「Dreamer Drivers」
・NiziU（RIKU・MIIHI・NINA）「未来予想図II」/ DREAMS COME TRUE
・浜崎あゆみ「A Song for ××」
・坂東玉三郎×海宝直人「少年時代」
・福山雅治「想望」
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