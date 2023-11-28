元プロ野球選手で野球解説者の仁志敏久氏が22日、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で公開された動画「【大解剖】松井と清原の本当の仲! 由伸とコソコソしてたのは? 2000年日本一巨人軍の人間関係を仁志と尚成が赤裸々告白! 最も世渡り上手な男とは!? 【仁志敏久さんコラボ(2)】」に出演。高橋由伸氏を「天才」と絶賛した。

高橋由伸氏

仁志氏は今回、高橋尚成氏とともに、2000年の巨人メンバーの相関図を作成。当時の監督だった長嶋茂雄氏、ヘッドコーチの原辰徳氏らを中心に、松井秀喜氏や清原和博氏をはじめとする主要選手の名前を挙げていき、それぞれの関係性を整理していった。

そんな中、尚成氏が「やっぱり松井さんが選手として存在は大きかった」「常に4番でセンターだもんね」と話すと、仁志氏はそれにうなずきつつ、「松井がいるから、由伸とかがちょっとかすむんだよね」とポツリ。そして「由伸は天才だよ」と続け、「バッティング練習をゲージの後ろから見てたら、『えっ! そこをそうやって打つの!?』『それでそんなに飛んでいくの!?』みたいな感じ」と絶賛した。

また、尚成氏が「野手で『すげえな』『勝てないな』って選手は誰ですか?」と質問された際にも、「松井とか由伸とか、キヨさんもそうだし、江藤(智)さんもホームランすごい」と松井氏や清原氏らとともに、由伸氏の名前を挙げていた。