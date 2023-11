メイド姿のハードロックバンド・BAND-MAIDが26日、結成10周年記念世界ツアーのファイナルとなる神奈川・横浜アリーナ公演を大盛況のうちに終了した。

今年3月から約8カ月にわたり、アメリカ、メキシコ、日本で開催された『BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR』。5月にはフロリダでの「Welcome to Rockville」、オハイオでの「Sonic Temple」、セントルイスでの「POINTFEST RADIOSHOW」のフェス3本に出演し、8月にはシカゴでの世界最大級の野外フェス「Lollapalooza」に日本人バンドではX JAPAN以来13年ぶりとなる出演を果たすなど、世界中を駆け抜けた結成10周年記念ツアーがついに終幕した。

約3時間40分、BAND-MAIDお給仕(ライブ)史上でも最長となった本公演では、激しいハードロックはもちろん、SAIKI(Vo.)によるピアノ弾き語りや各メンバーの見応え十分なソロパートなど盛りだくさんの内容となった。この日初お披露目となったエレガントな新衣装のほか、未リリース音源の演奏など、結成10周年はひとつの通過点でしかなく新章開幕をたからかに宣言するかのような、新たなニュースも飛び込んだ。

2024年春にはホールツアーほか複数のお給仕を予定しており、本日開催された横浜アリーナ公演の映像作品もリリース予定。さらに、夏にはフルアルバムリリースが決定しており、海外アーティストとのコラボレーションも続々控えているという。

なお、『BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL 』は、アーカイブ配信も期間限定で実施中。

■『BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR』横浜アリーナ公演セットリスト

1 DOMINATION

2 glory

3 alone

4 Play

5 Unleash!!!!!

6 Thrill

7 Shambles

8 Don't you tell ME -session-

9 After Life

10 Sense

-session-

11 influencer

12 from now on

13 Daydreaming

14 Memorable

15 about Us

16 Mirage

17 Bubble

18 Rock in me

19 Different ~Acoustic

20 anemone ~Acoustic

21 Choose me ~Acoustic

22 onset

23 Brightest Star(新曲)

-session~

24 FREEDOM

-Dr SOLO-

25 BLACK HOLE

26 DICE

27 HATE? -session-

28 NO GOD

29 Magie (新曲)

30 Manners

31 Choose me

32 FORWARD

33 endless Story -session-