Mrs. GREEN APPLE「やっぱラジオすごいなー！」イベントで仲良くなった子に名前を聞かず後悔…高校1年生からのお願い、その後に驚きの声

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。5月13日(月)放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介しました。――5月6日(月)放送の「ミセスLOCKS!」では、15歳のリスナーの女の子と直接電話をつなぎました。秋田県に住むリスナーは、藤澤先生こと「りょっピー」が出演した秋田の公開ラジオ収録に参加。現地で仲良くなったJAM’S(※ミセスのファン)仲間の同年代くらいの女の子を探している、という相談が寄せられました。あれから1週間経過しましたが、進展はあったのでしょうか?

🍏#ミセスLOCKS 放送後記更新!📝



今日は休み時間😴ゆっくり3人でトークをしていきました🗣



そして秋田県の生徒から人探しのご依頼が🕵🏻‍♂️📱!?



心当たりのある生徒はすぐに名乗り出てください!!



🔻後記✍️

🔗 https://t.co/G72C99bD07



🔻radiko🎧

🔗 https://t.co/E7tQNdAu4Y#スクールオブロック pic.twitter.com/LH37JM5A1Z

— SCHOOL OF LOCK! (@sol_info) May 6, 2024藤澤:「ミセスLOCKS!」の職員(※番組スタッフ)に今確認します! 例の女の子から、連絡が……来ました!大森:おお~っ! 来た!?若井:素晴らしい!藤澤:メッセージを読んじゃいます!<リスナーからのメッセージ>ミセス先生こんばんは! 5月6日放送のミセスLOCKS!を聴いていた者です。相談者さんとお話した子は……私だと思います……! カバンのキーホルダーのお話とか、条件がピッタリ合いすぎていたのでメールを送らせていただきました!私もまた今度、お話がしたいです。今度はお互いの名前を聞きましょう(笑)! 私のことをラジオで急に話されてびっくりしました(笑)。またお話できるといいですね!若井:お~!大森:素敵じゃない!藤澤:来ていました~!大森:あっ、でも……電話番号とメールアドレスが書かれていなかったため、連絡が取れません!――(番組スタッフからメッセージを送ってくれたリスナーに向けて)もう1回連絡先をしっかり書いてメール送ってきてほしいです。大森:でもやっぱ、ラジオすごいなー! ミセスLOCKS!ってすごいなー!番組では他にも今夏、アプリサービス「TTFC(東映特撮ファンクラブ)」で配信される「忍者戦隊カクレンジャー」の続編「忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編」への出演が決まった大森が、思いを語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/