韓国のエンターテインメントチャンネル「Mnet」、動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japanの韓国本社であるCJ ENMは24日、28日と29日に東京ドームで開催するK-POP授賞式「2023 MAMA AWARDS」のMEGA STAGEを予告した。

8日に公開された「MAMA AWARDS MEGA STAGE」のチョン・ソミの舞台に続き、(G)I-DLEが完成させる別の「MEGA STAGE」が予告された。「MEGA STAGE」は圧倒的なスケールを誇る舞台で、“Kパフォーマンスの真髄と並外れたパワー”を見せるステージを意味している。初日のチャプター1は、チョン・ソミが大規模のダンサーたちと共にするメガテクトニックパフォーマンスを、2日目のチャプター2では、(G)I-DLEが大規模ダンサーたちと共に“世界にただ一つだけの存在で特別な「I」”というメッセージを込めた、「2023 MAMA AWARDS」でしか見られないステージ「This is I-DLE」を披露する予定だ。

そのほか、今年1年間だけで1,600万枚以上のアルバムを販売するなど、目覚ましい活躍を見せたSEVENTEENのパフォーマンスも明らかに。SEVENTEENは、「God of Music」「Super」舞台を通じて、大規模ダンサーたちと祭りの場を作り上げる。SEVENTEENのステージは、29日に見ることができる。

製作陣は、「驚くべき潜在力と無限の想像力を持つ『私』を表現する破格的なパフォーマンスから、アーティスト固有の個性を盛り込んだダンスと音楽が調和した圧倒的なスケールの舞台」になると説明。「強烈な存在感を持ったアーティストたちが放つポジティブなエネルギーと共に、全世界のK-POPファンとアーティストが音楽で一つになる時間になるだろう」と伝えている。

一方、「2023 MAMA AWARDS」のレッドカーペットMCも公開。今年のレッドカーペット進行は、ジャンルを問わず全方位に活躍中のマルチエンターテイナー・ralralと、アナウンサー出身のイ・ヘソン、そしてラッパー・ハンヘが、ポジティブな空気感を誇るレッドカーペットのMCとして登場する。

24年にわたる伝統のK-POP授賞式「2023 MAMA AWARDS」。タイトルスポンサーとしてサムスンギャラクシー(SAMSUNG Galaxy)が共にし、MnetだけでなくYouTubeチャンネルMnet K-POPをはじめMnet TV、KCON official、M2を通じても世界中に生中継される。日本では、CS放送Mnet、動画配信サービスMnet Smart+、auスマートパスプレミアムにて生中継を予定している。

CJ ENM主催の「MAMA AWARDS」は、世界最大級のK-POP授賞式。1999年に第1回目として「Mnet映像音楽大賞」が開催され、2009年に「Mnet Asian Music Awards(MAMA)」に改称。2022年には、アジアを越えたグローバル音楽授賞式として「MAMA AWARDS」にリブランディングし、歴代最大スケールで開催された。

