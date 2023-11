スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』では、今年登場の新機能「ルート」を使ったイベント「『ポケモン GO』 浅草ルート八景」を11月25日~12月10日の期間に開催する。本稿では、開催に先立って行われた「『ポケモン GO』浅草ルート八景 オープニングセレモニー」の様子をレポートする。

「『ポケモン GO』 浅草ルート八景」では、浅草のイメージにマッチする浮世絵風に描かれたポケモンたちが、浅草六区ブロードウェイを中心に浅草をエリアジャック。ゲーム内でも、浅草の様々な魅力を発見できる8つの公式ルートが登場し、マップ風絵巻に描かれているポケモンも登場する。

それに伴い、8つの「公式ルート」と散策エリアを見渡すことができる、全長9mにもおよぶ浮世絵マップ風絵巻の巨大オブジェが、浅草六区ブロードウェイ イベントスペース(東京楽天地浅草ビル前)に掲出された。

全長9mにもおよぶ浮世絵マップ風絵巻

さらに、浅草の伝統文化のひとつである人力車が「カイリキー車」に変身。車夫はカイリキーのイラストがプリントされた法被を着用し、浅草エリアを走行する。カイリキー車は5台用意され、事前抽選に当選すれば実際に乗車することも可能。イベント期間中、興味のあるルートのスタート地点まで連れて行ってくれるサービスも提供予定となっている。

車夫の法被にもカイリキーのイラスト

また、メインエリアのストリートをポケモンがジャックする浮世絵風の「『ポケモン GO』ルートのぼり」や、浅草東洋館の壁面に約40枚の座布団の上に乗ったニャースの巨大イラストが登場するなど、多種多様なスペシャルアートを楽しむことができる。イベント期間中は、先着順でマップ風絵巻のイラストステッカーやポケモンと一緒に街を歩いているように見えるショッパーのプレゼントも行われる。

ステッカーやショッパーの配布も行われる

そのほか、ポケモン好きタレントとしても知られる藤田ニコルとあばれる君が『ポケモン GO』上で浅草に新登場する「ルート」を案内する音声ガイド「『ポケモン GO』浅草さんぽ」が、TBSラジオやSpotifyなどで11月25日より配信開始。藤田ニコルとあばれる君が各ルートを実際に歩きながら、浅草の魅力を再発見していく。12月3日16時からはTBSラジオでポッドキャストの内容をベースとした特別番組も放送予定となっている。

「『ポケモン GO』浅草ルート八景」の開催期間は、11月25日(土)~12月10日(日)。イベントの各詳細は特設サイトにて。

