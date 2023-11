スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO(ポケモンGO)』にて、2023年登場の新機能「ルート」を使ったイベント「『ポケモン GO』 浅草ルート八景」が11月25日より開催される。

イベントでは、浅草のイメージにマッチする浮世絵風に描かれたポケモンたちが、浅草六区ブロードウェイを中心に浅草をエリアジャック。『ポケモン GO』ゲーム内にも浅草の魅力を発見できる8つの「公式ルート」が登場する。各「公式ルート」と散策エリアを見渡すことができる浮世絵マップ風絵巻の巨大オブジェも登場し、『ポケモン GO』ゲーム内にもマップ風絵巻に描かれているポケモンが登場予定だ。

【登場ポケモン】

今昔ルート:ピカチュウ

満腹ルート:カビゴン

映ゑルート:ラルトス、サーナイト

遊楽ルート:イーブイ

仰天ルート:ダルマッカ

水辺ルート:コイキング

細道ルート:ニャース

夜景ルート:ヒトモシ



イベント期間中はポケモンの装飾が浅草に登場。さらに『ポケモン GO』を使って「公式ルート」を歩くことでマップ風絵巻のイラストステッカーがもらえるキャンペーンなどが実施される。そのほかにも期間中の土日にはピカチュウと一緒に街を歩いているように見えるショッパー配布などを予定する。

©2023 Niantic, Inc.

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.