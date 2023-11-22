スターバックス コーヒー ジャパンは11月29日、「メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノ」と「メルティホワイト ピスタチオ モカ」の2種を全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で発売する。

「メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノ」(Tallサイズのみ 持ち帰り678円、店内利用690円)「メルティホワイト ピスタチオ モカ」(持ち帰り Short540円、Tall579円、Grande 624円、Venti668円/店内利用Short550円、Tall590円、Grande635円、Venti680円)

メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノは、香ばしいピスタチオとホワイトチョコレートフレーバーのフラペチーノ。ピスタチオのナッツ感と、カップの底に入れたホワイトチョコレートソース、パリパリの食感が楽しいシェイブホワイトチョコレートのクリーミーな味わいが楽しめる。そして第1弾に引き続き、マスカルポーネとホワイトチョコレートを使った濃厚な味わいのホイップクリーム「メリークリーム」をこちらの商品にもトッピング。仕上げとして、雪が降り積もったツリーをイメージした、ピスタチオクッキーとホワイトチョコレートのパウダーを加えた。サイズはTallのみで、持ち帰りの場合は678円、店内利用の場合は690円。

メルティホワイト ピスタチオ モカは、香ばしいピスタチオとホワイトモカフレーバーシロップに、エスプレッソとスチームミルクを合わせたモカ。エスプレッソがピスタチオの香ばしい風味を引き立て、ホワイトモカフレーバーシロップとのマリアージュが楽しめる。こちらもメリークリームを乗せ、ピスタチオクッキーとホワイトチョコレートのパウダーをトッピングしている。HotとIcedが選べ、価格は、持ち帰りの場合がShort540円、Tall579円、Grande 624円、Venti668円、店内利用はShort550円、Tall590円、Grande635円、Venti680円。

販売期間はどちらも12月25日までを予定している。(一時的な欠品または早期に販売終了する場合もあり)