最近、睡眠時間をそれなりに確保しているのに起きても疲れが取れない気がしています。そこで話題の『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』を試してみたのですが、ひと晩の睡眠の中で「うとうと」「すやすや」「ぐっすり」を何度か行ったり来たりしていることがわかりました。

「睡眠の質」について知りたくなった筆者は、寝具の総合メーカー昭和西川を訪ねてみることに。普段一般には公開していない、百貨店の外商顧客が商品を試すことができる「プレミアムサロン」で話を聞くことができました。

昭和西川の「MuAtsu(ムアツ)」とは

昭和西川は1942年創業の総合寝具メーカー。1971年に床ずれ防止のための医療用マットレスを開発、その快適さが医療機関から一般向けにまで広がり、50年以上ロングセラー商品として人気なのが「MuAtsu(ムアツ)」です。

マットレスに使用されているウレタンフォームは凸凹の形状になっており、寝ている間の身体を「点」で支えることで血行を妨げにくくし、身体への負担を軽減させるそうです。同時に体圧がバランスよく分散するので快適で理想的な寝姿勢が叶うのです。

この凸凹の形状が快適な寝心地の秘密

寝そべってみると、ウレタンフォーム全体が適度な硬さなので最初は「いつもの布団より硬い?」と感じるのですが、慣れてくると身体が沈み込みすぎず、寝返りが打ちやすい!

実は夜中などに起きてしまうのは寝返りを打つタイミングであることが多いとのことで、寝返りを打つ際に沈み込みやすいマットレスだと力を使ってしまい、目覚めやすくなってしまうのだそう。ムアツだとスムーズに寝返りができるため、熟睡状態が保ちやすいのだと教えてもらいました。

かわいいだけじゃないポケモンスリープとのコラボ商品

そんな人気商品ムアツがなんとポケモンスリープとコラボ。「ムアツモバイル/カビゴンとぐっすり」(4万4,000円)、「ギガ枕EX/カビゴンのうでまくら」(1万6,280円)、「ストレッチシーツ/すやすやカビコン」(8,800円)、「ぬくぬくケット/カビゴンのぬくもり」(9,900円)、「のびのびピロータオル/カビゴンのうでまくら」(4,400円)の5アイテムが発売されています。

コラボアイテムは細かいところまでこだわっています。のびのびピロータオルはカバーの表面はカビゴンの腕枕デザイン、裏面にはすやすや眠るピカチュウが隠れていて、気分に応じて好きな面が使用できます。

すやすや眠るピカチュウもかわいい

ポケモンスリープのアプリではしっかりと眠ることできて睡眠リズムのスコアが高いと、出会えるポケモンが増えたりアイテムがもらえたりします。そこから「どんな寝具がいいんだろう」「どうすれば睡眠の質を上げることができるんだろう」と考える人が増えたようで、筆者もその一人。

そんな人たちのために可愛らしいコラボ商品が開発されたわけですが、「ただカビゴンが可愛い」だけでなく機能性も備わっているのが昭和西川製品ならでは。ギガ枕EX/カビゴンのうでまくらは背中まであるサイズのため、上向きで寝ている時も横向きで寝ている時も身体の約40%の重さを支えて安定した寝姿勢を保ってくれます。

カビゴンに腕枕されているみたいな安心感からぐっすり眠れそう

中でも一番人気なのは、ムアツモバイル/カビゴンとぐっすり。コラボ商品の中で最も高額ですが「せっかく昭和西川の商品を購入するならムアツがいい」という期待感があるからだといいます。

カビゴンの寝具で癒されながら、ポケモンスリープがさらに楽しく、そしてぐっすり眠ることができそうです。

©2023 Pokémon.©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.