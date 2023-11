フジテレビの動画配信サービス・FODと、CS放送・フジテレビNEXTでは、11月から2025年9月に開催される『FIFAワールドカップ2026 南米予選』のアルゼンチン、ブラジル両国のホームゲームを、独占生配信・放送する。

昨年開催されたFIFAワールドカップ・カタール大会で36年ぶりの優勝を飾り、連覇を目指すアルゼンチン。絶対的エース、リオネル メッシ(36/インテル マイアミ)に加え、前回大会で最優秀若手選手賞を受賞し、プレミアリーグ史上最高額の移籍金を手にした“シンデレラボーイ”、エンソ フェルナンデス(22/チェルシー)や同じく前回大会でブレイクしたフリアン アルヴァレス(23/マンチェスター C.)ら若手選手の台頭が著しく、FIFAランキングでも1位に立っている。

一方、FIFAランキング3位のブラジルは、市場価値ではネイマール以上との呼び声も高い“次世代エース”ヴィニシウスジュニオール(23/レアル マドリード)や、同じくレアル マドリードのFWとして世界最高峰の力を付けてきているロドリゴ(22)など、負傷しているネイマール(31/アル ヒラル)が欠場してもなお盤石の体制を築いている。

フジテレビでは、2025年9月まで開催されるFIFAワールドカップ2026 南米予選のアルゼンチン・ブラジル・エクアドルのホームゲームをFOD・CS放送で独占生中継。11月22日には、アルゼンチン、ブラジルの直接対決も行われる。

■FOD配信

11月17日(金)アルゼンチン vs ウルグアイ 8時50分配信開始(9時試合開始)

11月22日(水)エクアドル vs チリ 8時20分配信開始(8時30分試合開始)

11月22日(水)ブラジル vs アルゼンチン 9時20分配信開始(9時30分試合開始)

※配信時間は予告なく変更となる場合あり

※FODプレミアム会員のみ視聴可能

■CS放送

11月17日(金)アルゼンチン vs ウルグアイ 8時50分放送開始(9時試合開始)

11月22日(水)ブラジル vs アルゼンチン 9時20分放送開始(9時30分試合開始)

※CSフジテレビNEXTライブ・プレミアムで放送

※放送時間は予告なく変更となる場合あり