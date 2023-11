ドトールコーヒーは、こだわりのコーヒーをおトクに楽しめる新春限定セット「初荷2024」を、ドトールコーヒーショップで12月26日に発売する。発売に先立ち、11月8日より順次店頭にて予約を開始する。

新春限定セット「初荷2024」は、ドトールコーヒーこだわりのコーヒーを最大32%OFFで楽しめる“ドリップカフェセット”と“コーヒー豆セット”。今年は、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」と初のコラボレーション。

数量限定で、「DOUTOR×ポムポムプリン」のオリジナルデザインの巾着やオリジナルグッズが当たる!運試しクジが付いてくる。ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポムポムプリンは「初荷2024」だけの限定デザイン。

商品価格は2,000円から7,500円の全7種。

予約期間は2023年11月8日~12月25日。なお、予約時に商品代金を払う必要がある。

店頭販売/商品お渡し期間は2023年12月26日~2024年1月8日。

※割引率、割引額は、各商品1袋販売時の合計価格との比較。※店舗により予約可能な商品が異なる。※数量限定となるので在庫が無くなり次第販売を終了。

コーヒーチケット

コーヒーチケットは、全国のドトールコーヒーショップで、ブレンドコーヒー(S)、アメリカンコーヒー(S)、アイスコーヒー(S)のいずれかと引き換えができる。

利用対象店舗は、全国のドトールコーヒーショップ。

利用可能期間は2023年12月26日~2024年5月31日。

※各店舗メニューに応じた最小サイズでの引き換えとなる。※セットには利用できない。※追加料金によるサイズアップはできない。※追加料金によるドリンク変更はできない。※他の特典・割引券などと併用はできない。※換金はできない。

数量限定 DOUTOR×ポムポムプリン オリジナル巾着

ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポムポムプリンがかわいい、オリジナル巾着袋。初荷限定のデザインで2種類用意。小物入れに便利なサイズ。(サイズ:約150mm×170mm)

※画像はイメージ。※デザインは選べない。※オリジナル巾着はなくなり次第終了。

「初荷2024」の商品を購入すると、「ポムポムプリンとコラボしたオリジナルグッズ等が当たる抽選」にチャレンジできる。

数量限定 オリジナルグッズが抽選で当たる! 運試しクジ

下記対象商品1つに付き、1 回クジに挑戦ができる。

・コーヒー豆 2,000 円セット、3,800 円セット、5,500 円セット

・ドリップカフェ 2,200 円セット、4,100 円セット、5,800 円セット、7,500 円セット

応募手順は以下の通り。

初荷を購入 運試しクジの内側に印字されている二次元コードを読み込み 応募フォームに必要事項を入力 抽選クジにチャレンジ! その場で当落画面に移行する

入力した住所に、1 月下旬に景品を届ける予定。

応募締切は2024 年1 月8 日 23:59。

※運試しクジの配布はなくなり次第終了。※画像はイメージ。実際の賞品とはデザイン・仕様が異なる場合がある。

(C) ‘23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L643995