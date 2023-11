WOWOWは、12月9日に『マイケル・ジャクソン「スリラー40」ドキュメンタリー』(WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド 21:00~)を放送&配信する。

クインシー・ジョーンズとマイケル・ジャクソンがプロデュースし、1982年にリリースされたマイケル・ジャクソンのアルバム『スリラー』。単なるアルバムとしてだけではなく、音楽やダンス、そして当時誕生したばかりのミュージックビデオにも革命をもたらした。発売から40年が経ち、21世紀となった現在も、20世紀の創造的な遺産として数多くのアーティストに影響を与え続けている。

"キング・オブ・ポップ"のマイケル・ジャクソンは、1979年発表のアルバム『オフ・ザ・ウォール』で大ブレイクし、次のアルバム『スリラー』でティーンスターからスーパースターへと飛躍を遂げた。『スリラー』は、収録曲のうちシングルカットされた7曲がいずれもビルボードチャートでトップ10入り。さらにはグラミー賞で8部門を受賞したほか、世界中で1億枚以上も売り上げ、「世界で最も売れたアルバム」としてギネスブックに認定されている。また、同アルバムに収録されている「ビリー・ジーン」、「今夜はビート・イット」、「スリラー」などのミュージックビデオは、それまで黒人のアーティストの作品を放映しなかったMTVなどで放映されるなど、先駆的な存在にもなった。

この象徴的なアルバムのリリース40周年を記念し、アメリカが制作した新作ドキュメンタリー『スリラー40』をWOWOWで日本初独占放送・配信。監督は、名著「リズム&ブルースの死」で知られるジャーナリストのネルソン・ジョージが務め、貴重なプライベートフィルムや膨大なアーカイブ映像、レコーディング関係者の証言などを盛り込み、40年を経ても多くのアーティストに影響を与えるモンスター・アルバムの不滅たるゆえんを解き明かす。 MJファンのみならず、すべての音楽ファンなら見逃せないドキュメンタリーだ。 また、WOWOWではマイケル・ジャクソンの特集として12月9日に『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』(19:00~ 字幕版)も放送・配信する。

【編集部MEMO】

『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』は、2009年10月28日に公開されたドキュメンタリー映画で、マイケル・ジャクソンによる最後のライブのコンサート公演「THIS IS IT」のリハーサル風景を記録したもの。2009年4月から死の直前、6月23日まで行われたリハーサルの映像とサウンドが満載の内容となっている。日本での公開で興行収入は40億円を超えるヒットとなった。