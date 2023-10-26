スターバックス コーヒー ジャパンは、11月1日よりスターバックスのホリデーシーズン2023をスタートする。

今年のテーマは「Wish upon a STARBUCKS HOLIDAY」。家族や友人、大切な人にとともに、特別な時間を過ごしたいと思えるこの季節。「Wish＝願い」をテーマにみなさんの望みを叶えられるようなホリデーにしたい、という想いを込め商品やスターバックスリワード会員限定のキャンペーンを用意した。また、昨年からスタートした誰かの笑顔につながる寄付プログラム「Be a Santaドネーションプログラム」も実施する。

スタバ新作「ストロベリー メリークリーム フラペチーノ」「ストロベリー メリークリーム ティー ラテ」が登場

「ストロベリー メリークリーム フラペチーノ」の販売日は?

2023年のホリデーシーズンの始まりを告げるビバレッジは、「ストロベリー メリークリーム フラペチーノ」。

「メリークリーム」とはマスカルポーネを使った濃厚な味わいのホイップクリーム。ホリデーの楽しさを詰め込んで、この季節ならではの特別感を届けるためにスターバックスが名付けた特別なクリームだという。

このメリークリームと、フレッシュ感のある甘酸っぱいストロベリーソース、クリーミーなバニラ風味のボディと、3つの異なる風味のマリアージュがホリデー気分を届け、ひと口のんだらあっという間にホリデーの世界へと誘うとのこと。

トッピングのメリークリームには、華やかなストロベリーパウダー、キラキラとしたシルバーシュガーをのせてホリデーの特別感を演出する。

「ストロベリー メリークリーム ティー ラテ」は、ストロベリーとアールグレイティーの華やかな風味、そしてメリークリームの3つの風味が楽しめるティーラテ。ストロベリーの果汁が入ったアールグレイのミルクティーの中にホワイトチョコレート風味のシロップが入ることで、まろやかな甘みを味わえるとのこと。

「ストロベリー メリークリーム フラペチーノ」の価格

「ストロベリー メリークリーム フラペチーノ」はTallサイズのみで、持ち帰りの場合687円、店内利用の場合700円。

「ストロベリー メリークリーム ティー ラテ」(Hot/Iced)は、持ち帰りの場合Short 550円/Tall 589円/Grande 633円/Venti 678円。店内利用の場合Short 561円/Tall 600円/Grande 645円/Venti 690円。

「ストロベリー メリークリーム フラペチーノ」の販売期間

「ストロベリー メリークリーム フラペチーノ」「ストロベリー メリークリーム ティー ラテ」の販売期間は、11月1日～11月28日を予定。