国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は10月25日、「第15回IIBC高校生英語エッセイコンテスト」の受賞者を発表した。

同協会は、高校生を対象とした「IIBC高校生英語エッセイコンテスト」を毎年開催している。15回目を迎えた2023年は『身近な異文化体験~コミュニケーションを通じた響きあい~』をテーマに実施。本選に153校・230作品、奨励賞に43校・2,443作品の応募があり、今回、本選230作品の中から、審査を経て受賞作品が決定した。

最優秀賞を受賞したのは、芦屋学園高等学校2年(兵庫県)田哲(でんてつ)さんのエッセイ「A Global Catalyst」。田さんは「今年の夏に行ってきたカナダ留学で経験したホストファミリーとの『国境を越えたコミュニケーション』を機に、自身の国籍に対する葛藤や思いをこの作品にまとめました」とコメントしている。

この他の受賞者は下記の通り(3人は複数受賞)。

【優秀賞】

渋谷教育学園幕張高等学校2年(千葉県)武藤慶之介さん 「A World of Generosity」

早稲田渋谷シンガポール校2年(シンガポール)和氣菜々子さん 「The Importance of Learning History」

※優秀賞が同位で2人のため、優良賞はなし

【特別賞】

東京学芸大学附属国際中等教育学校2年(東京都)四方美優さん「Overcoming stereotypes」

頌栄女子学院高等学校1年(東京都)高坂真琴さん(高は梯子高が正式表記)「Eyes or Mouths」

渋谷教育学園幕張高等学校3年(千葉県)田島帆奈さん「From Blue and Red to Purple: Embracing Bicultural Identity and Diversity」

UWC ISAK Japan2年(長野県)鶴野結子さん「Exploring Language Bridges of Empathy and Human Unity」

名城大学附属高等学校1年(愛知県)若山舞衣さん「Imagine」

【日米協会会長賞】

東京学芸大学附属国際中等教育学校2年(東京都)四方美優さん「Overcoming stereotypes」

芦屋学園高等学校2年(兵庫県)田哲さん「A Global Catalyst」

渋谷教育学園幕張高等学校2年(千葉県)武藤慶之介さん「A World of Generosity」

【アルムナイ特別賞】

クラーク記念国際高等学校3年(東京都)深尾あむさん「Diversity to be aired for an Equal Future」