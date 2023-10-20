バンダイ ベンダー事業部は10月第3週より順次、「豆ガシャ本「TOEIC公式教材」」を発売する。販売場所は、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ⾃販機。価格は1回500円。

同商品は、日本でTOEIC Programを実施・運営する国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)が販売している公式TOEIC Listening & Reading 問題集シリーズをミニチュア化した豆ガシャ本。

ラインナップは、「公式TOEIC Listening & Reading 800＋」「TOEIC Listening & Reading 公式ボキャブラリーブック」「公式TOEIC Listening & Reading 問題集 1」「公式TOEIC Listening & Reading 問題集 10」の4種類となる。

ディスプレイデザイン

各問題集の中身のページもそのまま再現。実際の問題集同様にページの内容が異なり、全128ページのガシャポンオリジナル編集版となっている。サイズは全長約5cm。対象年齢は15歳以上。なお、TOEIC公式教材は付属しない。

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