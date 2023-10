森永製菓は、スナック菓子「おっとっと」シリーズにて、「恐竜・古生物」の菓子型を収録した「おっとっと<うすしお味>」「ベジタブルおっとっと<コンソメ味>」と、サンリオの人気キャラクターとコラボした「おっとっとおやつパック<うすしお味>」「ベジタブルおっとっとおやつパック<コンソメ味>」を、 11月上旬より期間限定で発売する。

菓子型全12種

「恐竜・古生物」をテーマにした「おっとっと」は全12種。おっとっと<うすしお味>では、水辺をテーマにした6種類、ベジタブルおっとっと<コンソメ味>では陸をテーマにした6種類の菓子型を楽しむことができる。

また、通常の型に加え、ティラノサウルス・スピノサウルスの組み合わせ型が初登場し、4つのパーツを探してならべる楽しさを体験することができる。(ティラノサウルスは「ベジタブルおっとっと<コンソメ味>」、スピノサウルスは「おっとっと<うすしお味>」)

恐竜・古代生物をテーマにした、おっとっとおやつパック<うすしお味>の内容量は52g(26g×2袋)、ベジタブルおっとっとおやつパック<コンソメ味>の内容量は、50g(25g×2袋)。おっとっとうすしお味>5袋入りの内容量は80g(16g×5袋)。

おっとっとサンリオコラボ

サンリオとコラボした商品は、海のいきもの、陸のいきものとサンリオキャラクターズがコラボした楽しいデザインになっており、人気キャラクター6種(クロミ、ハローキティ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリン、マイメロディ)の菓子型を探す楽しさが体験できる。

サンリオコラボのおっとっとおやつパック<うすしお味>、ベジタブルおっとっとおやつパック<コンソメ味>の内容量は50g。

(C) ’23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L644539