日本マクドナルドは、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」とハッピーセット「マイメロディ・クロミ」を、10月20日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗除く)にて販売する。

人気アニメ「クレヨンしんちゃん」がハッピーセットに初登場。ハッピーセット「クレヨン しんちゃん」は、しんちゃんと一緒にお風呂などでも遊べる全6種類のラインアップ。

第1弾は、しんちゃんらしい動きが特徴のおもちゃ「おしりフリフリしんちゃん」や、アニメでおなじみの「カンタム・ロボ」が登場する。

第2弾は、ブクブク泡がでる「おふろでブクブクしんちゃん」など、お風呂で遊べるおもちゃが登場。「クレヨンしんちゃん」のストーリーを思い浮かべながら、しんちゃんの表情やカンタム・ロボの動作の真似をする、想像力を使う遊びを楽しむことができる。

ハッピーセット「マイメロディ・クロミ」は、サンリオのキャラクター「マイメロディ」と「クロミ」という対照的な2キャラクターをモチーフにした全6種類のおもちゃ。

第1弾は、お絵描きやお手紙遊びを楽しめる「マイメロディのステンシルセット」や、「マイメロディ・クロミのレターセット」 などが登場。

第2弾は「クロミのシールディスペンサー」などのシールを使ったデコレーションが楽しめるグッズとなっている。また、パッケージの QRコードを読み込むと、マイメロディ・クロミに手紙を送って返事が届く「マイメロディお手紙チャット」も楽しむことができる。

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C) U/F・S・A・A

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L638017