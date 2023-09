お笑いタレントのなかやまきんに君が30日、千葉・幕張メッセで開催された日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER」に出演。シークレットゲストとして登場し、会場を沸かせた。

なかやまきんに君

乃木坂46の梅澤美波がトップに登場した「Top of the Hill」のショー。軽快音楽をBGMに、モデルが次々と登場したが、途中Bon Joviの「It's My Life」が流れると、きんに君が現れた。

白いタンクトップと短パン、スニーカーでガルアワ初ランウェイとなったきんに君は、「It's My Life」に合わせて渾身の「ヤー!!」。会場は歓声と爆笑に包まれた。

「GirlsAward」(ガルアワ)は、2010年から開催している日本最大級のファッション&音楽イベント。24回目の開催となる今回のテーマは「美美樂樂(びびらくがく)」という造語で、ファッション・ビューティー・音楽が集う日本最大級のイベントを楽しんでほしいという思いが込められている。

撮影:蔦野裕