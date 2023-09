クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のイベント「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE- 」DAY2が9月17日に開催された。

今回の出走者はMachico(トウカイテイオー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、篠原侑(カレンチャン役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、首藤志奈(ハルウララ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、鈴代紗 弓(サトノクラウン役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役) 。実況は明坂聡美。ゲストにファイルーズあい(シリウスシンボリ役)、シークレットゲストに藤井ゆきよ(駿川たづな役)が登場した。

イベントがスタートすると、まずはシークレットゲストの藤井が登場。声出し可能(マスク必須)な本イベント、「最高のエールをお願いしまーす! もっともっと声きかせてくださーい!」とトレーナーたちのボルテージを上げていく。レギュレーションについてや協賛企業アナウンスをはさみ「いよいよ出走です!」とスタート。

ウマ娘たちは、ブラック・シルバー・グリーンを基調とした新衣装である「スプレンダー・オブ・オニキス」を着用しステージに登場。まず披露するのは「DRAMATIC JOURNEY」。今回、大型ライブに初めて参加するメンバーが多く、下地、鈴木、白石は緊張感もあるなか、芝生をイメージした緑色のサイリウムの光に感動する一面も。また、白石は「ネオユニヴァースと"求める"をしたい?」とトレーナーに問いかけ、「ネオユニヴァースと"求める"をするよ」とお馴染みのセリフを披露するシーンもあった。

なお、久しぶりの参加メンバーについても、首藤は昨年5月の横浜公演依頼の登場。久々にトレーナーの前に姿を見せたことについて、(声出し解禁後なので)声を聞くのも久しぶりで、「ウララー!」と喜びをあらわに。そして、ベルーナドーム以来の大和田は、直接声を聞ける嬉しさに笑顔を見せていた。

また、「トウカイテイオー地方」でのイベントということで、上田とMachicoは元気いっぱい、元気盛りだくさんな公演になりそうだと確信。DAY1に引き続き出演のMachico、立花、矢野、篠田は昨日の思い出を振り返り、『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』第10話の再現からの「願いのカタチ」や、「DANCE!DANCE!“ROMAN”」の披露などについて語っていく。

さらに、矢野と立花はそれぞれ小指に装着したペアのピンキーリングを見せつけると「尊い」「とぅーとぅー」という声が響いた。山根、のぐちは名古屋でしたいもの、食べたいものなどについて語る。ひつまぶしを食べた話や、あんバターの話などで大盛りあがりを見せていた。大和田、高柳は配信で見ているトレーナーたちに手を振り、ふたりでハートマークを作りアピールをしていた。

ライブパートは花道&トロッコで贈るパフォーマンスが印象的な「グロウアップ・シャイン!」「ENDLESS DREAM!!」からスタート。続いて、首藤の「今日もウララかケセラセラ!」、香坂の「素顔のココロ」とソロコーナーへ。「今日もウララかケセラセラ!」では、首藤が間奏中にセリフを喋りながら花道を歩いていくとふたつの手紙を発見。DAY1に登場したキングヘイローとライスシャワーからのメッセージを読み上げるという演出も。

高柳と篠原、大和田の3人で「立ち位置ゼロ番!順位は一番!」を披露し、「Gaze on Me!」を歌い上げると前半戦を終えMCタイムへ。ここでもDAY1と同じく、たくさんの歌声が聞きたいとトレーナーたちと「DRAMATIC JOURNEY」を歌唱することに。凱旋門をバックに歌唱した「L'Arc de gloire」ではファイルーズが登場し、そのままソロ楽曲「GALACTIC PLAYER」へと移行。下地の「GALACTIC PLAYER」の次は、「SPコンテンツ[ぱか☆アゲ↑ミックス SHOWCASE]」の時間だ。

「UNLIMITED IMPACT (Remix Ver.) 」「恋はダービー☆ (Remix Ver.) 」「逃げ切りっ!Fallin' Love (Remix Ver.) 」とリミックスされた楽曲を披露する。そして、高柳、篠原、前田、遠野、山根と、オグリキャップ、カレンチャン、ナイスネイチャ、マチカネタンホイザ、ダイタクヘリオスの中京競馬場・高松宮記念と縁のあるメンバー構成での「本能スピード」へ。スタンドマイクを使ったパフォーマンスが圧巻の「Never Looking Back」につなぐ。

次にステージに登場したのはMachico、上田、白石。トウカイテイオー、ゴールドシップ、ネオユニヴァースとクラシック二冠を制したウマ娘たちが「winning the soul」を歌い上げる。なお、本楽曲の最中Machicoのマイクがトラブルにより音声が切れてしまう事態が発生。だが、Machicoはそれでも歌いきり、会場のトレーナーたちがそのパートを熱唱するというまさに人バ一体のパフォーマンスとなった。

MCでは、改めてイベント初出走のファイルーズを紹介し、みんなと一緒にステージに立てて嬉しいと語る。トレーナーとの「コール&レスポンス」を経て、ステージモニタに映し出されたのは法被姿の武豊騎手と、C・ルメール騎手の「お祭りジョッキーズ」。「5th EVENTも」「楽しメール!」の掛け声とともに、ウマ娘和太鼓衆による和太鼓演舞や「トレセン音頭」でお祭り開始。「走れウマ娘」「Dance 2 Endless Beat」と盛り上げ、香坂、鈴木、のぐち、山根のギャルウマ娘による「GSK☆」を披露。

さらに、YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」の登録者数が4月に100万人を突破したことを記念した金の盾授賞式が行わた。「ぱかチューブっ!」中心となってチャンネルを盛り上げたゴールドシップ・上田が代表として金の盾を受け取り、トレーナーたちに最大級の感謝のことばを贈り、万雷の拍手が送られた。

そして、「Go This Way」「Find My Only Way」「ユメヲカケル! (Symphonic Ver.)」「Ambitious World (Beyond The Promise Ver.)」「 笑顔の宝物 -Beyond The Future!-」と、これまでの『ウマ娘』の歴史を振り返るように噛み締めながら披露していく。アンコールでは新曲「Comeback Story V」を歌い上げる。

アンコールも残すところあと1曲でゴールイン……という予定だったが、前述した「winning the soul」が機材トラブルにより十分にパフォーマンスができなかったということで、ここでもう一度披露することに。予想外のトラブルにも諦めず走り切ったウマ娘たちに改めて大きな歓声と拍手が沸き起こり、テイオーコールが会場を揺らす。見事なリベンジを果たし、本当に本当のラスト「うまぴょい伝説(どんどこみっくす)」を本日の出走者全員で歌いきり、無事に「トウカイテイオー地方」での「5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE-」のゴールインを果たしたのだった。

●「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE-」DAY2

M-01. DRAMATIC JOURNEY ウマ娘

M-02. グロウアップ・シャイン!

篠原侑(カレンチャン役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、鈴代紗弓(サトノクラウン役)

M-03. ENDLESS DREAM!!

前田玲奈(グラスワンダー役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、鈴代紗弓(サトノクラウン役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)

M-04. 今日もウララかケセラセラ!

首藤志奈(ハルウララ役)

M-05. 素顔のココロ

香坂さき(ゴールドシチー役)

M-06. 立ち位置ゼロ番!順位は一番!

高柳知葉(オグリキャップ役)、篠原侑(カレンチャン役)、大和田仁美(スマートファルコン役)

M-07. Gaze on Me!

香坂さき(ゴールドシチー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、首藤志奈(ハルウララ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、鈴代紗弓(サトノクラウン役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-08. L'Arc de gloire

上田瞳(ゴールドシップ役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、ファイルーズあい(シリウスシンボリ役)

M-09. GALACTIC PLAYER

ファイルーズあい(シリウスシンボリ役)

M-10. You know me

下地紫野(ナカヤマフェスタ役)

SP コンテンツ[ぱか☆アゲ↑ミックス SHOWCASE]

のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-11.A UNLIMITED IMPACT (Remix Ver.) [ぱか☆アゲ↑ミックス]

高柳知葉(オグリキャップ役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、首藤志奈(ハルウララ役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-11.B 恋はダービー☆ (Remix Ver.) +G'z[ぱか☆アゲ↑ミックス]

Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-11.C 逃げ切りっ!Fallin' Love (Remix Ver.) [ぱか☆アゲ↑ミックス]

大和田仁美(スマートファルコン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-12. 本能スピード

高柳知葉(オグリキャップ役)、篠原侑(カレンチャン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

M-13. Never Looking Back

前田玲奈(グラスワンダー役)、篠原侑(カレンチャン役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、首藤志奈(ハルウララ役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、鈴代紗弓(サトノクラウン役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-14. winning the soul

Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)

SP コンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -序-]

ウマ娘和太鼓衆

M-15. トレセン音頭(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

SP コンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -間-]

ウマ娘和太鼓衆

M-19. 走れウマ娘(どんどこみっくす)

ウマ娘、ウマ娘和太鼓衆

M-20. Dance 2 Endless Beat

篠原侑(カレンチャン役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、首藤志奈(ハルウララ役)、花井美春(ツインターボ役)

M-21. GSK☆

香坂さき(ゴールドシチー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)

公演テーマ SP [GAZE DAY2]

ウマ娘

M-22. Go This Way

Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-23. Find My Only Way

高柳知葉(オグリキャップ役)、前田玲奈(グラスワンダー役)、髙橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)

M-24. ユメヲカケル! (Symphonic Ver.)

Machico(トウカイテイオー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、花井美春(ツインターボ役)

M-25. Ambitious World (Beyond The Promise Ver.)

立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-26. 笑顔の宝物 -Beyond The Future!-

ウマ娘

<ENCORE>

ENCORE Overture

M-27. Comeback Story V

ウマ娘

M-28. winning the soul(再歌唱)

Machico(トウカイテイオー役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、白石晴香(ネオユニヴァース役)

M-29. うまぴょい伝説(どんどこみっくす)

ウマ娘、明坂聡美(実況役)、藤井ゆきよ(駿川たづな役) 、ウマ娘和太鼓衆

