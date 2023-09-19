10月9日にTBS系で放送される「CDTVライブ！ライブ！100回記念SP」にINI、ENHYPEN、Kyrie（アイナ・ジ・エンド）、櫻坂46、JO1、Tani Yuuki、BE:FIRST、flumpool、WANIMAが出演する。
番組放送100回を記念し、3時間半スペシャルとして届けられる今回の「CDTVライブ！ライブ！」。ENHYPENは日本3rdシングル「結 -YOU-」より「Bite Me［Japanese Ver.］」、JO1は3rdアルバム「EQUINOX」より「Venus」、INIは5thシングル「TAG ME」より「HANA_花」、BE:FIRSTはメンバーとプロデューサーSKY-HIがディスカッションを重ね制作した「Mainstream」、櫻坂46は新曲「承認欲求」、Tani Yuukiは新曲「最後の魔法」、Kyrieことアイナは自身が映画初主演を務める岩井俊二監督の映画「キリエのうた」の主題歌「キリエ・憐れみの讃歌」、WANIMAは3rdフルアルバム「Catch Up」より「夏暁」をそれぞれフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。10月でデビュー15周年を迎えるflumpoolは2011年発表の「証」をフルサイズで演奏する。
TBS系「CDTVライブ！ライブ！100回記念SP」
2023年10月9日（月・祝）18:30～22:00
＜出演者＞
・INI「HANA_花」
・ENHYPEN「Bite Me［Japanese Ver.］」
・Kyrie（アイナ・ジ・エンド）「キリエ・憐れみの讃歌」
・櫻坂46「承認欲求」
・JO1「Venus」
・Tani Yuuki「最後の魔法」
・BE:FIRST「Mainstream」
・flumpool「証」
・WANIMA「夏暁」