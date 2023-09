NOT A HOTELは、オーナーが所有する物件の保有日数を世界のラグジュアリーホテルでの滞在と交換できる新プログラム「NOT A HOTEL ABROAD」のローンチを決定した。2024年4月より利用開始を予定している。

NOT A HOTELの1つの特徴として、オーナーは自己利用の泊数権利を使用することで自身が購入した物件だけでなく、日本各地に点在する保有していない他の拠点も利用できる「相互利用」というシステムがある。

この度、国内の NOT A HOTEL の拠点だけでなく The Ritz-Carlton や Six Senses、The St. Regis などの海外ホテルも相互利用先に加わり、年間上限 6泊まで宿泊することが可能に。

対象は、拠点は問わず、NOT A HOTEL の物件を年30泊以上所有しているオーナー。利用可能なホテルはオーナーが所有する物件によって異なる。泊数の上限は、所有泊数30泊あたり年間最大6泊。

令和トラベルが運営する海外旅行予約アプリ『NEWT(ニュート)』のトラベルコンシェルジュがオペレーションを行う。予約方法は簡単で、NOT A HOTEL オーナーアプリから滞在したいホテルを探し、チャット上でご希望のホテル、滞在日数をリクエスト可能。また、航空券やレストランの予約もワンストップでオペレーターへ依頼することが可能となる。