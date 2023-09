南海電気鉄道は10月1日~11月30日、「南海・泉北1日周遊きっぷ」を購入した人を対象に、「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」への参加券をプレゼントするキャンペーンを実施する。

「南海・泉北1日周遊きっぷ」は、10月1日~11月30日の期間中の好きな1日、南海電鉄と泉北高速鉄道の全線が乗り放題になるというもの。販売額は2,000円。

今回開催するキャンペーンでは、「南海・泉北1日周遊きっぷ」に同封している参加券(プロモーションコード)と引き換えで入手できるタイムチャレンジをクリアすると、道具をゲットしたり、特別なポケモンに出会えたりする。タイムチャレンジ有効期間は9月23日~11月30日。

また、「南海・泉北1日周遊きっぷ」の先行販売会(事前予約制)を9月23日・24日に実施。先行販売会で購入した人は、引き換え時点からタイムチャレンジをプレイできる。

ゲットできるポケモンなど、キャンペーンの詳細や注意事項等は南海電鉄Pokémon GO』特設ページまで。

(C)2023 Niantic, Inc. (C)2023 Pokémon. (C)1995–2023 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.