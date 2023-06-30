

『SANKYO Presents LIFETIME BOXING FIGHTS 15』が24日に行われ、井岡一翔とジョシュア・フランコが激突。12ラウンドの激闘の末、3-0の判定勝利を井岡がおさめ、WBAのベルトを勝ち取った。

◆『SANKYO presents Lifetime Boxing Fights 15』AEBMA PPVで独占生中継！

6/24 (土) ごご2時30分〜番組開始 PPV購入・詳細はこちら▷https://abe.ma/3OLT0H7

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『SANKYO presents Lifetime Boxing Fights 15』&『武尊 復帰戦 Impact In Paris』

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（オススメ動画）

🎬井岡一翔、ドーピング検査で大麻成分が検出された件にコメント 記者からの質問に正々堂々と答える『WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ』前日計量・公式会見

https://youtu.be/D4l399KC21Q

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